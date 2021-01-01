وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: التحول الرقمي قضية ذات أولوية لدى مصر



وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرص مصر منذ انضمامها لمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات على تعزيز رؤية الاتحاد ودوره في قطاع الاتصالات الذي يتسم بكونه سريع النمو والتطور.



ولفت وزير الاتصالات، إلى ترشح مصر لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات عن القارة الإفريقية لأربع سنوات مقبلة، وكذلك ترشيح الدكتور السيد عزوز مرشح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعضوية لجنة لوائح الراديو وذلك في الانتخابات التي ستجرى على هامش فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين الذى ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 14 أكتوبر فى العاصمة الرومانية بوخارست.



جاء ذلك في كلمة الدكتور عمرو طلعت أثناء حفل استقبال جمهورية مصر العربية الذي نظمه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال مشاركته الفعالة بمؤتمر المندوبين المفوضين؛ لدعم ترشيحات مصر في الاتحاد، وذلك بحضور مؤيد الضلعى سفير جمهورية مصر العربية لدى رومانيا، وهولين زاو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، والمهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندسة شيرين الجندي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومديري مكاتب قطاعات الاتحاد، وعدد من المندوبين والخبراء من مختلف دول العالم.

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وفى كلمته؛ أعرب الدكتور عمرو طلعت عن تقدير مصر لجهود الاتحاد الدولي للاتصالات فى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء؛ موجها الشكر إلى مديري مكاتب قطاعات الاتحاد على مجهوداتهم الدؤوبة على مدار الـ4 سنوات الماضية؛ مؤكدا على أهمية التعاون من خلال الاتحاد الدولى للاتصالات لسد الفجوة الرقمية، ومواجهة التحديات من أجل الوصول الى مستقبل رقمي مفتوح وحر وآمن للجميع.كما أكد الدكتور عمرو طلعت على حرص مصر خلال عضويتها فى مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات على تمثيل أفريقيا والتعبير عن تطلعاتها؛ موضحا أن الاتحاد الدولي للاتصالات يوفر منصة فعالة للأعضاء من القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة القضايا المهمة المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أن تحقيق التحول الرقمي وتطويع التكنولوجيا لخدمة أهداف التنمية المستدامة يعد من القضايا ذات الأولوية لدى مصر.كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى اهتمام مصر بالتحول الرقمي باعتباره عنصرا أساسيا لتحقيق التقدم والتنمية؛ حيث يتم تنفيذ استراتيجية لبناء مصر الرقمية والتى تتضمن مشروعات لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز خدمات الحكومة الإلكترونية؛ مؤكدا على اهتمام مصر بتعزيز دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ خاصة مع استضاف الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في شرم الشيخ.ومن جانبه؛ أشاد هولين زاو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات بدور مصر الفعال وجهودها في الاتحاد الدولي للاتصالات؛ موضحا أن مصر تعد عضو نشط في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات منذ عام 1973؛ مؤكدا على أهمية هذا الدور في دعم أعمال وأنشطة الاتحاد الهادفة إلى تطوير قطاع الاتصالات.يُذكر أن مصر عضو بمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات عن المجموعة الأفريقية للدورة الحالية 2018- 2022 ولدورات عديدة سابقة.