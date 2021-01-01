فيديو : نيسان سنترا بدون رسوم جمركية.. شروط الاستيراد والأوراق المطلوبة



نيسان سنترا نيسان سنترا

السيارة نيسان سنترا لها جمهور كبير في مصر نظرا لأنها تنتمي للطرازات اليابانية مما يجعلها اقتصادية في سعرها مقارنة بالسيارات المشابهة في الفئة والطراز لذلك فكر كثير من ذوي الهمم استيرادها بدون رسوم جمركية.



إجراءات الحصول علي نيسان سنترا موديل 2015 لذوي الاحتياجات الخاصة





1- أن يكون حاملا لبطاقة الخدمات المتكاملة والتي يتم استخراجها من وزارة التضامن الاجتماعي

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2- أن يقدم خطاب من القومسيون الطبي يثبت به أن له الحق في استيراد سيارة بدون رسوم جمركية3- أن يكون غير مستفيد من الإعفاءات الممنوحة الأخرى خلال 5 سنوات أو سبق له أن استورد سيارة خلال هذه الفترةالرسوم الجمركية المستحقة علي السيارة نيسان سنترا موديل 2015 لذوي الاحتياجات الخاصةلا يوجد رسوم جمركية علي السيارة المستوردة لصالح ذوي الهمم ولكن يتم دفع فقط 3% من قيمة السيارةقيمة رسوم المقررة علي السيارة نيسان سنتراأشار أسامة سامي ان الرسوم الجمركية المستحقة علي السيارة نيسان سنترا تقدر بنحو 5 الاف جنيه فقط مشيرا إلى أنها معفاة تمام من الرسوم الجمركية ويتم دفع فقط 3% سم التنمية.مواصفات السيارة نيسان سنترا موديل 2015تتميز السيارة نيسان سنترا بانها مزودة بتوفير الطاقة وتوليد أعلي عزم بناقل حركي اتومتيكي 4 سرعات واستهلاك بنزين أقل كما انها تحتوي علي صالون كبير للسيارة وسعرها ولا تحتاج لكثير من المال بالنسبة لمنافسيها بالسوق وتعتبر من السيارات العائلية الاقتصادية ولكن لا تستطيع التسارع علي الطرق .