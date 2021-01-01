تنطلق فورد سوبرديوتي 2023 فيس ليفت رسمياً بمحركات أقوى وداخلية أفخم



فورد سوبرديوتي 2023 فورد سوبرديوتي 2023

المربع نت – كشفت فورد الستار عن اف سيريس سوبر ديوتي 2023 الجديدة، وهي الشاحنة الأقوى والأعلى أداءً في تاريخ الموديل المخصص للمهام الثقيلة بفضل استلامها لمجموعة تحديثات ميكانيكية عميقة.



ولطالما اشتهرت شاحنات سوبرديوتي بمظهرها الخارجي الوعر العضلي، وإن اهتمت فورد بإضافة لمسات انسيابية عصرية على التصميم الخارجي، بما يشمل مصابيح نهارية LED جديدة على شكل C مع مصابيح خلفية جديدة على شكل C كذلك، وفتحات هواء على الرفارف الأمامية للمساهمة في تبريد المحرك.



وستتوفر الشاحنة الجديدة بصندوق خلفي ألمنيوم بسعة تخزينية تتراوح بين 1862 لتر و2223 لتر حسب الفئة، كما ستتوفر بجنوط 17 أو 18 أو 20 إنش، وباب خلفي كهربائي جديد، ومقابس مخصصة للأدوات الكهربائية.

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داخلية حديثة متطورة تقنياً لفورد اف سيريس سوبرديوتي 2023وحصلت الداخلية على تحديثات عصرية واسعة أبرزها لوحة عدادات رقمية 12 إنش جديدة، مع شاشة معلومات ترفيهية 8 أو 12 إنش، وكونسول أوسط منخفض بعض الشيء، مع تغيير مكان الشاحن اللاسلكي للجوال لقرب السائق، وتستمر فورد بتوفير خدمة إمالة المقاعد بشكل أفقي بالكامل للاسترخاء واقتناص لحظات سريعة من النوم أثناء العمل.وتدعم سوبرديوتي 2023 نظام سمعي فاخر B&O بـ 8 مكبرات صوت، مع إمكانية اختيار نسخة أخرى للنظام بـ 18 مكبر صوت، كما تدعم التحديثات البرمجية عبر الهواء وعرض المعلومات على الزجاج الأمامي وتطبيقات أندرويد أوتو وآبل كاربلاي اللاسلكية للتكامل مع الجوال.محركات فورد اف سيريس سوبرديوتي 2023لننتقل لمواصفات الأداء إذن، ونبدأ بمحرك 8 سلندر 6.8 لتر القياسي الذي سيحل محل محرك 6.2 لتر القديم، ولم تذكر فورد أرقام القوة والعزم للوقت الحالي ولكن نتوقع أن تتعدى أرقام المحرك القديم المقدرة بـ 385 حصان و582 نيوتن متر.بالطبع، الراغبون في معدلات أداء أفضل عليهم اختيار محرك جودزيلا الشهير لفورد، 7.3 لتر 8 سلندر، والذي تم تحديثه وتحسين أرقامه من 430 حصان و643 نيوتن متر حالياً، وإن لم تذكر فورد الأرقام النهائية بدقة مرة أخرى، وأخيراً ستتوفر الشاحنة بمحرك 6.7 لتر 8 سلندر ديزل تيربو بقوة 475 حصان وعزم 1422 نيوتن متر، مع اقتران جميع المحركات بناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات.وتتميز الشاحنة بأفضل معدلات السحب والحمل في فئتها، ومرة أخرى رفضت فورد الإفصاح عن الأرقام بدقة للوقت الحالي، ولكن الموديل السابق دعم معدل حمل أقصى 3561 كيلوجرام ومعدى سحب أقصى 10,977 كيلوجرام، وسنرى تحسناً لهذه الأرقام في الموديل الجديد، والمتوقع طرحه في بداية العام القادم.