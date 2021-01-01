بي ام دبليو Z4 موديل 2023 بتحديثات جمالية جديدة



بي ام دبليو Z4 بي ام دبليو Z4

المربع نت – استلمت بي ام دبليو Z4 رودستر الأنيقة مجموعة تحديثات هادئة لعام 2023، بمواصفات قياسية إضافية وشبك أمامي معدل وجنوط 19 إنش اختيارية جديدة وتشكيلة موسعة من الألوان الخارجية.



وتستمر السيارة بمحرك 2.0 لتر 4 سلندر تيربو بقوة 259 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر، ما يسمح لها بالتسارع من السكون إلى 96 كلم\س في 5.2 ثانية، كما تتوفر بمحرك 3.0 لتر 6 سلندر تيربو بقوة 387 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر وتسارع هذه النسخة من السكون إلى 96 كلم\س في 4.4 ثانية.



وحددت بي ام دبليو السرعة القصوى للمحركين عند 249 كلم\س، مع اقترانهما بنفس ناقل الحركة الأوتوماتيكي 8 سرعات وإرسال القوة للعجلات الخلفية.

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واستلمت السيارة حزمة M Sport الرياضية بشكل قياسي لجميع الفئات، والتي تشمل مصدات أكثر جراءة، وتصاميم جديدة للجنوط، مع تصميم أهدأ وأبسط للشبك الأمامي، وإن احتفظ بحجمه وتصميمه العام.وستنطلق بي ام دبليو Z4 المحدثة في الأسواق العالمية قبل نهاية العام الجاري بسعر أمريكي يبدأ من 52,800 دولار (198,000) ريال قبل الضرائب، وهي زيادة 1300 دولار على موديل 2022.