أسعار الذهب في مصر والدول العربية اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022



أسعار الذهب أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022، في مصر، في بداية التعاملات مسجلة نفس الأسعار النهائية ليوم الثلاثاء.



حركة سعر الذهب في مصر

هبط سعر الذهب قبل نهاية يوم الثلاثاء، عيار 24 بقيمة 1.1 جنيه، والذهب عيار 21 جنيهًا واحدًا، والجنيه الذهب 8 جنيهات، والذهب عيار 18، بإجمالي 85 قرشًا.



أسعار الذهب الآن فى مصر (شراء)

سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1288 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1127 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 966 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 751.25 جنيه.

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سعر الذهب الآن في مصر (بيع)سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1282.25 جنيه.سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1122 جنيهًا .سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 961.75 جنيه.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 748 جنيها.سعر الجنيه الذهب الآن في مصربلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة، 9016 جنيهًا، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.سعر الذهب اليوم في الدول العربية:استهل سعر الذهب اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022 في الدول العربية، على التراجع الذي سجله في نهاية يوم الثلاثاء وسجل كالآتي.أسعار الذهب اليوم في الكويتسعر الذهب عيار 24 نحو 16.29 دينارسعر الذهب عيار 22 نحو 14.93 دينار.سعر الذهب عيار 21 نحو 14.25 دينار.سعر الذهب عيار 18 نحو 12.22 دينار.سعر الذهب عيار 14 نحو 9.50 دينار.سعر الذهب اليوم في السعوديةسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 196.40 ريال.وبلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 180.03 ريال.وتداول سعر الذهب عيار 21 عند 171.85 ريال.ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 147.30 ريال.وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 114.57 ريال.سعر الذهب اليوم في الإماراتسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 192.21 درهم.سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 176.19 درهم.سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 168.19 درهم.سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 144.16 درهم.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 112.12 درهم.