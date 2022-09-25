المصريون اشتروا ذهبًا بـ5 مليارات دولار في 22 عامًا

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد الدكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر استوردت ذهبًا، سواء للزينة أو أي أغراض أخرى، خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2022، أي في 22 سنة، بإجمالي كميات 145 طن ذهب.

وأوضح الدكتور محمد شادي في لقاء ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هذا الرقم الضخم الذي اشتراه المصريون أكبر من احتياطي البنك المركزي من الذهب وأكبر رقم في تاريخه، لافتًا إلى أن البنك المركزي احتياطيه من الذهب 125 طن ذهب في الوقت الحالي.

وأشار «شادي» إلى أن إجمالي الأموال التي اشترى بها المصريون ذهبًا في الفترة من عام 2000 إلى 2022 كان 5 مليارات و200 مليون دولار في 22 سنة.

المصدر: المصرى اليوم

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