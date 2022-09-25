يكشف رئيس الهيئة العامة للاستثمار حجم الاستثمارات غير البترولية

قال المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة توسعت في إنشاء مراكز خدمة المستثمرين، وهذه المراكز تسمى بـ الشباك الواحد، حيث يشمل جميع الجهات الحكومية من شهر عقاري وسجل تجاري ووزارة الداخلية، لإصدار التراخيص.
وتابع «عبدالوهاب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن هناك توجيهات بالمتابعة اليومية لإصدار التراخيص في مدة لا تزيد على 20 يومًا، وفقًا لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مضيفًا أن الهيئة تعمل على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في وقت محدد من جميع الجهات.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات في القطاعات غير البترولية هذا العام وصل لـ9 مليارات دولار، وتشمل الصناعة وقطاع التكنولوجي، متوقعًا زيادة الاستثمار بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
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