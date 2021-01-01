تحذير شديد من حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم..الحرارة تقترب من عتبة الـ 45..

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تُسجل درجات الحرارة اليوم على محافظات جنوب الصعيد، اليوم الأربعاء، 44 درجة مئوية خلال ساعات الذروة، وحذرت الأرصاد الجوية في بيان لها من استمرار الأجواء شديدة الحرارة الرطبة على معظم الأنحاء، حيث متوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، السواحل الشمالية 34 درجة مئوية، ومحافظات شمال الصعيد 42 درجة مئوية .



أسباب الموجة الحارة

وأرجع خبراء الأرصاد الجوية أسباب الموجة الحارة إلى امتداد منخفض السودان الموسمى .



وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية.

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بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.الظواهر الجوية اليومحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية، خلال الساعات الأولى من الصباح حتى 6 صباحا، على الطرق المؤدية القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلي المسطحات المائية.ومن المتوقع نشاط الرياح على القاهرة الكبرى خلال ساعات الليل .حالة البحر المتوسطحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.حالة البحر الأحمرحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 35 24بنهـا 35 24دمنهور 34 24كفر الشيخ 32 22المنصورة 33 22دمياط 31 24بورسعيد 31 25الإسماعيلية 36 23السويس 35 23الزقازيق 34 23شبين الكوم 35 24طنطا 34 23شلاتين 38 31الإسكندرية 32 24العلمين الجديدة 30 23وادي النطرون 35 23مطروح 30 24السلوم 29 24سيوة 35 24العريش 30 24رفح 30 23الطور 36 26كاترين 32 18رأس سدر 38 21نخل 35 16طابا 37 23نويبع 38 25حلايب 36 27شرم الشيخ 40 29الغردقة 39 28مرسى علم 38 28الفيوم 36 23بني سويف 37 23المنيا 40 23أسيوط 41 24سوهاج 42 23قنا 43 24الأقصر 43 25أسوان 43 26الوادي الجديد 44 29أبوسمبل 43 25أبورماد 37 27رأس حدربة 33 26