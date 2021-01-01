تحذير شديد من حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم..الحرارة تقترب من عتبة الـ 45..

الارصاد الجوية
تُسجل درجات الحرارة اليوم على محافظات جنوب الصعيد، اليوم الأربعاء، 44 درجة مئوية خلال ساعات الذروة، وحذرت الأرصاد الجوية في بيان لها من استمرار الأجواء شديدة الحرارة الرطبة على معظم الأنحاء، حيث متوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، السواحل الشمالية 34 درجة مئوية، ومحافظات شمال الصعيد 42 درجة مئوية .
أسباب الموجة الحارة
وأرجع خبراء الأرصاد الجوية أسباب الموجة الحارة إلى امتداد منخفض السودان الموسمى .
وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية.
بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
الظواهر الجوية اليوم
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية، خلال الساعات الأولى من الصباح حتى 6 صباحا، على الطرق المؤدية القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلي المسطحات المائية.
ومن المتوقع نشاط الرياح على القاهرة الكبرى خلال ساعات الليل .
حالة البحر المتوسط
حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.
حالة البحر الأحمر
حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
بنهـا 35 24
دمنهور 34 24
كفر الشيخ 32 22
المنصورة 33 22
دمياط 31 24
بورسعيد 31 25
الإسماعيلية 36 23
السويس 35 23
الزقازيق 34 23
شبين الكوم 35 24
طنطا 34 23
شلاتين 38 31
الإسكندرية 32 24
العلمين الجديدة 30 23
وادي النطرون 35 23
مطروح 30 24
السلوم 29 24
سيوة 35 24
العريش 30 24
رفح 30 23
الطور 36 26
كاترين 32 18
رأس سدر 38 21
نخل 35 16
طابا 37 23
نويبع 38 25
حلايب 36 27
شرم الشيخ 40 29
الغردقة 39 28
مرسى علم 38 28
الفيوم 36 23
بني سويف 37 23
المنيا 40 23
أسيوط 41 24
سوهاج 42 23
قنا 43 24
الأقصر 43 25
أسوان 43 26
الوادي الجديد 44 29
أبوسمبل 43 25
أبورماد 37 27
رأس حدربة 33 26
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