يحذرون خبراء طاقة : لا ترتدي هذه الأحجار الكريمة معًا

للأحجار الكريمة فوائد واستخدامات مختلفة، فالأحجار الكريمة هي صخور نادرة وثمينة تكونت في قلب الصخور والجبال وباطن الأرض تأخذ سنوات عديدة لكي تتشكل، مما يجعلها نادرة، يتم التنجيم عنها واستخراجها لاستخدامها في المجوهرات وغيرها من الزخارف سواء في الحلي والاكسسوارات أو الملابس.
يمكن العثور على الأحجار الكريمة بألوان وأشكال وأحجام مختلفة، والأحجار الكريمة ذات قيمة لأنها قد تتكون في مئات وآلاف وأحيانًا ملايين السنين عبر مرورها ببيئة قاسية ومواسم مختلفة، وكل حجر كريم فريد من نوعه من حيث درجة اللون والشكل والحجم والميزات الداخلية.
وتعتبر هذه الأحجار الكريمة لديها قدرة على المساعدة في شفاء الأجساد، وهناك من يتخلص من الطاقات السلبية من خلالها، والكثير من الفوائد وهذا ما يجعل البعض يقوم بدمج هذه الأحجار سوياً، ليحصل على أكبر فائدة ممكنة، ولكن هناك أحجار يجب تجنب ارتدائها سوياً حتى لا تأتي بنتيجة عكسية أو طاقة سلبية قوية، وفقًا لخبراء الطاقة، لذا نستعرض بعض من هذه الأحجار التي لا يجب أن تجتمع سوياً بأي شكل وفقاً لموقع "indiantimes" كما يلي:
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