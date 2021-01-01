يحذرون خبراء طاقة : لا ترتدي هذه الأحجار الكريمة معًا



الأحجار الكريمة الأحجار الكريمة

للأحجار الكريمة فوائد واستخدامات مختلفة، فالأحجار الكريمة هي صخور نادرة وثمينة تكونت في قلب الصخور والجبال وباطن الأرض تأخذ سنوات عديدة لكي تتشكل، مما يجعلها نادرة، يتم التنجيم عنها واستخراجها لاستخدامها في المجوهرات وغيرها من الزخارف سواء في الحلي والاكسسوارات أو الملابس.



يمكن العثور على الأحجار الكريمة بألوان وأشكال وأحجام مختلفة، والأحجار الكريمة ذات قيمة لأنها قد تتكون في مئات وآلاف وأحيانًا ملايين السنين عبر مرورها ببيئة قاسية ومواسم مختلفة، وكل حجر كريم فريد من نوعه من حيث درجة اللون والشكل والحجم والميزات الداخلية.



وتعتبر هذه الأحجار الكريمة لديها قدرة على المساعدة في شفاء الأجساد، وهناك من يتخلص من الطاقات السلبية من خلالها، والكثير من الفوائد وهذا ما يجعل البعض يقوم بدمج هذه الأحجار سوياً، ليحصل على أكبر فائدة ممكنة، ولكن هناك أحجار يجب تجنب ارتدائها سوياً حتى لا تأتي بنتيجة عكسية أو طاقة سلبية قوية، وفقًا لخبراء الطاقة، لذا نستعرض بعض من هذه الأحجار التي لا يجب أن تجتمع سوياً بأي شكل وفقاً لموقع "indiantimes" كما يلي:

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اللؤلؤ مع الماس والزمرد:لا ترتدي اللؤلؤ مع الماس أو الزمرد، وذلك لأن ارتداء اللؤلؤ يستخدم في تقليل الأحداث السيئة في الحياة، ولكن مع ارتدائه مع هذه الأحجار الكريمة يتسبب في الاجهاد العقلي وسوء الحظ وقد تصل إلى الإحساس بالتعاسة دون سبب واضح.لا ترتدي الزمرد مع التوباز، أو المرجان الأحمر:إذا كنتِ من محبي ارتداء الزمرد وذلك للتقليل من التأثير السلبي عليك القادم من كوكب عطارد الذي يرمز إليه هذا الحجر، فتجنب ارتداءه مع التوباز أو المرجان الأحمر، أو اللؤلؤ، حتى لا تعاني من فقدان الثروة.لا ترتدي حجر عين القط مع حجر الروبي:إذا كان الشخص يرتدي حجر "Lehsunia" أو عين القط، فتجنب ارتداء حجر الروبي معه وذلك لأنهما يتسببان معا في مواجهة مرتدينه الكثير من المشاكل في الحياة الاجتماعية إذا قاموا بدمج الحجرين سوياً.لا ترتدي حجر النيلام مع المرجان الأحمر:إذا كان الشخص يرتدي حجر نيلام، فهو حجر ينتمي إلى كوكب زحل فعليه ألا يجمعه مع الروبي والمرجان الأحمر ولؤلؤة، القيام بذلك يمكن أن يكون له تأثير معاكس خاصة في تطبيق خططك التي قد تجعلها تتعرقل نتيجة الطاقة السلبية الناتجة عن دمج هذه الأحجار الكريمة.