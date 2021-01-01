شاهد | صخرة ضخمة تدمر منزلا تاريخيًا عمرة 300 عام في إيطاليا

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صخرة ضخمة تدمر منزلا

شهدت قرية ريفية بإيطاليا، حدثا غريب بعد تحرك صخرة ضخمة من مكانها أعلى الجبال، وتدحرجها عبر منحدر طويل، حتى اصطدمت في منزل قديم، يعتبره أهل المدينة أنه منزل تاريخي، وذلك لأن عُمره يصل إلى 300 عام تقريبًا.

فوجئ صاحب المنزل الذي يسكن فيه مع عائلته وأطفاله وهو ينظر من نافذته التي تطل على مزارع وأشجار وجبال، بصخرة ضخمة تدحرج مُسرعة إلى أسفل سفح الجبل متجه مباشرة نحو منزله، ما أثار الفزع في قلبه، وظن أن منزله سوف يتدمر تماما وقد تتعرض حياته هو وعائلته للخطر.

ولم يصب وأفراد عائلته بأى ضرر، وكانت الخسائر قليلة في منزله، وذلك بسبب أن الصخرة توقفت عند منحدر قبل منزله بمتر تقريبًا. ولكنها كانت فادحة بمزرعته التي دمرتها تقريبًا، وذلك بحسب موقع .buzz nick

وعلق صاحب المنزل على هذا الأمر قائلًا: «عندما نظرت من النافذة رأيت عدد قليل من الصخور تتجه نحو منزلي، دمرت صخرة عملاقة حظيرة المنزل وبعض المزارع المحيطة، قبل أن تتوقف قبيل المنزل بوصات قليلة، وكان يمكن أن يكون أسوأ بكثير».

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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