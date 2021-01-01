اليوم.. الحكم على مبروك عطية بتهمة إزدراء الأديان

آخر الأخباراخبار مصر › اليوم.. الحكم على مبروك عطية بتهمة إزدراء الأديان

صورة الخبر: مبروك عطية
مبروك عطية


تصدر محكمة جنح السلام، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم،الحكم على مبروك عطية أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، في اتهامه بازدراء الأديان.
كان مبروك عطية ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتحدث عن السيد المسيح مستنكرا اسمه، وتم تداول هذا الفيديو بالصوت والصورة، وجاء حسب ما قال مقدم البلاغ ضده بأن هذه التصريحات تشكل جريمة ازدراء أديان وإضرارا للوحدة الوطنية .

على إثر تلك التصريحات، قدم بلاغ للنائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد مبروك عطية، يتهمه بـالسخرية من السيد المسيح عليه السلام، قائلا في البلاغ: «فوجئ الجميع بفيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعى، ظهر فيه المدعو مبروك عطية الداعية الإسلامى، بسخريته من السيد المسيح عليه السلام».

المصدر: almasryalyoum

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على اليوم.. الحكم على مبروك عطية بتهمة إزدراء الأديان

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
11659

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager