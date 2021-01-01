اليوم.. الحكم على مبروك عطية بتهمة إزدراء الأديان



مبروك عطية مبروك عطية



تصدر محكمة جنح السلام، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم،الحكم على مبروك عطية أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، في اتهامه بازدراء الأديان.

كان مبروك عطية ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتحدث عن السيد المسيح مستنكرا اسمه، وتم تداول هذا الفيديو بالصوت والصورة، وجاء حسب ما قال مقدم البلاغ ضده بأن هذه التصريحات تشكل جريمة ازدراء أديان وإضرارا للوحدة الوطنية .



على إثر تلك التصريحات، قدم بلاغ للنائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد مبروك عطية، يتهمه بـالسخرية من السيد المسيح عليه السلام، قائلا في البلاغ: «فوجئ الجميع بفيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعى، ظهر فيه المدعو مبروك عطية الداعية الإسلامى، بسخريته من السيد المسيح عليه السلام».



