في ثاني تجارب فيتوريا الودية .. منتخب مصر يفوز على ليبيريا بثلاثية

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منتخب مصر يفوز على ليبيريا بثلاثية


حقق المنتخب المصري فوزًا ثمينًا بثلاثية دون رد أمام نظيره ليبيريا، في المباراة الودية الدولية الثانية التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية مساء اليوم الثلاثاء، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وافتتح أهداف المباراة عمر مرموش بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع منتخب ليبيريا وسكنت أقصى يسار المرمى.

وفي الدقيقة 57 من عمر الشوط الثاني، أضاف محمد عبدالمنعم الهدف الثاني بعد ركلة ركنية من جهة اليسار نفذها عمر مرموش عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها عبدالمنعم برأسية من على القائم القريب سكنت يسار المرمى.

وفي الوقت القاتل من زمن المباراة، أحرز أحمد حسن كوكا الهدف الثالث من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة.

ونجح المدرب البرتغالي روي فيتوريا في تحقيق انتصاره الأول مع المنتخب المصري أمام النيجر، بعدما تولى القيادة الفنية في شهر يونيو الماضي خلفًا لإيهاب جلال.

المصدر: almasryalyoum

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