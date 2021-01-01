«جنايات القاهرة» تقرر إدراج 57 إرهابيًا في «تمويل الإرهاب»

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صورة الخبر: جنايات القاهرة
جنايات القاهرة


أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة (10 – جنوب)، برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين، مدحت فاروق خاطر، وعبدالعظيم محمد العشري، في طلب الإدراج رقم 10 لسنة 2022 قرارات إدراج إرهابيين بشأن قضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة العليا.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

وقررت المحكمة منعقدة في غرفة المشورة، إدراج 57 إرهابيًا على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية التي انتظمتها المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015.

وكانت قد اتهمت نيابة أمن الدولة العليا 57 متهمًا على رأسهم الهارب محمود حسين في القضية رقم 4743 لسنة 2022 جنايات الشروق، والمقيدة برقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ «تمويل الإرهاب»، بتولى قيادة في جماعة إرهابية، والانضمام لها مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، وحيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة.

المصدر: almasryalyoum

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