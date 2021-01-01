«جنايات القاهرة» تقرر إدراج 57 إرهابيًا في «تمويل الإرهاب»

أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة (10 – جنوب)، برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين، مدحت فاروق خاطر، وعبدالعظيم محمد العشري، في طلب الإدراج رقم 10 لسنة 2022 قرارات إدراج إرهابيين بشأن قضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة العليا.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.
وقررت المحكمة منعقدة في غرفة المشورة، إدراج 57 إرهابيًا على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية التي انتظمتها المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015.
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