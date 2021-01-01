علامات لسرطان الجلد تظهر على البشرة



سرطان الجلد سرطان الجلد



بشرتنا تعمل كحاجز وقائي من المواد الضارة، له العديد من الأدوار الحيوية مثل التحكم في درجة الحرارة، وإنتاج فيتامين د، ومنع فقدان الرطوبة، وغني عن القول أن العناية ببشرتنا أمر ضروري لصحتنا العامة، قد يشير الانتباه إلى إشارات التحذير مثل الطفح الجلدي أو تغير اللون أو الشوائب الجديدة إلى مشكلة أكبر وتجاهل التغييرات يمكن أن يضر بصحتك، وفى السطور القادمة سنوضح ما يجب معرفته عن بشرتنا والعلامات التي يجب الانتباه إليها، وفقا لما نشره موقع "eatthis".



1 الجلد يحمى الجسم





الجلد يغطي كامل سطح أجسامنا ويحمينا من العالم الخارجي، إنه مكون من عدة طبقات ، لكل منها غرضه الفريد. الطبقة الخارجية ، البشرة ، متينة ومقاومة للماء، يساعد على التخلص من البكتيريا الضارة والسموم أثناء تنظيم درجة حرارة الجسم، حيث تحتوي الأدمة الموجودة تحت البشرة على بصيلات الشعر والغدد العرقية والأوعية الدموية ، وتساعد هذه الطبقة في الحفاظ على ترطيب الجسم وتوفير العناصر الغذائية للبشرة.

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2 جلد الإبطينالجلد تحت الإبط حساس وعندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس ، فإنه يمكن أن ينتج المزيد من الميلانين ، مما يؤدي إلى بشرة داكنة، كما يمكن أن تسبب مزيلات العرق ومضادات التعرق اسمرار الجلد تحت الذراعين لاحتوائها على الألمنيوم والمواد الكيميائية الأخرى التي يمكن أن تهيج الجلد.يمكن لبعض الحالات الطبية أن تسبب اسمرار الجلد تحت الذراعين ، مثل فرط التصبغ والشواك الأسود. يحدث عادةً في طيات الجسم ، مثل مؤخرة العنق وتحت الإبطين والفخذ، قد يشير إلى حالة طبية أساسية، السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالشواك الأسود هو مقاومة الأنسولين ، وغالبًا ما يُرى في الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 أو مقدمات السكري، يمكن أن ترتبط الحالة أيضًا ببعض الاضطرابات الهرمونية ، مثل مرض كوشينغ ومتلازمة تكيس المبايض.3 الطفح الجلدي على الثديالطفح الجلدي على الثدي عادة ما يكون غير ضار وغالبًا ما يختفي من تلقاء نفسه في غضون أيام قليلة. ومع ذلك ، في بعض الحالات ، يمكن أن يشير إلى حالة أساسية أكثر خطورة، على سبيل المثال ، الطفح الجلدي المصحوب بحكة ، يمكن أن يشير الألم أو الاحمرار أو التورم إلى رد فعل تحسسي ، كما أن الطفح الجلدي الذي يستمر لأكثر من أسبوع أو أسبوعين أو يبدو أنه يزداد سوءًا قد يكون أيضًا علامات على وجود عدوى ، مثل التهاب النسيج الخلوي أو القوباء.4 طفح جلدي مثير للحكةالحزاز المسطح هو حالة جلدية تسبب طفح جلدي، وعادة ما يكون الطفح الجلدي حكة ويمكن أن يكون مؤلمًا، ويمكن أن يؤثر أيضًا على الأغشية المخاطية ، مثل الفم والأعضاء التناسلية، يتكون الطفح الجلدي من نتوءات أرجوانية صغيرة قد تتحد معًا لتشكل بقعًا شبيهة بالحجم ، الحزاز المسطح ليس معديًا ، والسبب الدقيق غير معروف ، ولكن يُعتقد أنه رد فعل مناعي ذاتي.ارتبط الحزاز المسطح بالتهاب الكبد ، يمكن أن يكون سبب مرض الكبد هذا هو عدوى التهاب الكبد B ولقاح التهاب الكبد B وخاصة قصور الكبد الناجم عن التهاب الكبد .