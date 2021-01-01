العاهل السعودي يُعيد تشكيل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد

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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، أوامر ملكية بتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء، وإعادة تشكيل المجلس. جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).



وذكرت "وكالة الأنباء السعودية" أن العاهل السعودي أصدر 3 أوامر ملكية اليوم، جاء فيها إعادة تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالي: " الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء، و الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة، الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للداخلية، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للدفاع، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية، الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة، الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة، والدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزيراً للعدل، والدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة.



وتضمنت الأوامر الملكية، تعيين، الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير دولة، الدكتور إبر اهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة، الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للحج والعمرة، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة لشؤون مجلس الشورى، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة ووزيراً مكلفاً للإعلام، الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير دولة، والمهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للبيئة والمياه والزراعة.

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كما شملت الأوامر تعيين، خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير دولة وعادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية وماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان ومحمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيراً للمالية، والمهندس عبدالله بن عامر السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزير دولة، وبندر بن ابراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، والمهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيراً للنقل والخدمات اللوجستية، الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للسياحة، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للاستثمار، الأستاذ فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً للصحة، الأستاذ يوسف بن عبدالله بن محمد البنيان وزيراً.وجاء في الأوامر الملكية، تعيّن الدكتور عواد بن صالح بن عبدالله العواد مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير وإعفاء الدكتور ساعد بن خضر العرابي الحارثي مستشار وزير الداخلية من منصبه.