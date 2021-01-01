وزير التعليم العالي يعلن عن تعيين قيادات جديدة بالجامعات

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صورة الخبر: وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي



أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:
• د. السيد إبراهيم محمد قنديل، رئيسًا لجامعة حلوان.
• د. محمد سعد زغلول عبده، نائبًا لرئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث.
• د. حسن محمد حسن إبراهيم، نائبًا لرئيس جامعة بورسعيد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
• د. رانيا عبده محمود الإمام، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة طنطا.
• د. أحمد محمد المتولي غنيم، عميدًا لكلية الطب جامعة طنطا.
• د. أماني إبراهيم الدسوقي محمد، عميدًا لكلية التربية للطفولة المُبكرة جامعة بورسعيد.
• د. هاني حلمي محمد السيد، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق.
• د. طارق محمد عبدالوهاب حمزة، عميدًا لكلية الآداب جامعة الفيوم.
• د. أمال السيد السيد شحاتة، عميدًا لكلية التمريض جامعة المنوفية.
• د. نهى عثمان عبداللطيف عزمي، عميدًا لكلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات.
• د. صفاء محمد عبدالرحمن يحيى، عميدًا لكلية التمريض جامعة المنيا.
• د. عصام الدين عبدالهادي عبداللطيف عبيد، عميدًا لكلية الزراعة جامعة جنوب الوادي.
• د. غنى عبدالناصر علي محمد، عميدًا لكلية التمريض جامعة سوهاج.

المصدر: elbalad

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