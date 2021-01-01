النزول بمجموع تنسيق القبول بالثانوية العامة في محافظة مطروح

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صورة الخبر: الثانوية العامة
الثانوية العامة


وافق اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على النزول بمجموع تنسيق القبول لمرحلة الثانوى العام بإدارات السلوم وسيوة وبرانى والبنجر وفصول الخدمات للعام الدراسى 2022 /2023 بحضور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.
جاء ذلك بناءً على أعداد الناجحين والمجموع والأماكن الشاغرة بمدارس الثانوى العام وكذا التنسيق الخاص بكل إدارة .
وتم النزول بتنسيق القبول بإدارة سيوة إلى مجموع 180 درجة وإدارة مطروح إلى مجموع 213 درجة وإدارة برانى إلى مجموع 192 درجة وادارة البنجر إلى 184 درجة وفصل جلال بإدارة الضبعة تم النزول إلى مجموع 140 درجة للبنات و155 درجة للبنين وبأدارة السلوم تم النزول لمجموع 181.5 درجة للبنات فقط.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على الحد من ظاهرة تسريب الفتيات من التعليم واتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال تعليمهن بالمرحلة الثانوية.
كما وافق محافظ مطروح على النزول بتنسيق فصول الخدمات إلى 160 درجة بدلا من 170 درجة على أن يكون القبول بالأعلى مجموعا والنزول حتى الكثافات المسموح بها بالمدارس التابعة للإدارات التي يوجد بها فصول خدمات.

المصدر: elbalad

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