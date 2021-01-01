طريقة عمل ملبن حبل بعين الجمل

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة عمل ملبن حبل بعين الجمل

صورة الخبر: ملبن حبل بعين الجمل
ملبن حبل بعين الجمل



لم يتبق على الاحتفال بالمولد النبوي سوى أيام قليلة، واعتاد المصريون على تناول حلاوة المولد، لذلك تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل ملبن الحبل بعين جمل ومكسرات بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.

مكونات ملبن الحبل بعين جمل ومكسرات

600جم سكر
100جم عسل جلوكوز
250ملى ماء
100جم نشا
1جم فانليا
3 حبل عين جمل
سكر بودرة
نشا

طريقة عمل ملبن حبل

ناتي بدوبارة خيط ونضع فيها عين الجمل عبارة عن حبل
نضع الماء ثم نقوم بوضع السكر فى وعاء ثم نقوم بوضع عسل الجلوكوز ثم نقوم بالتقليب جيد وفى وعاء نقوم باذابة النشا ثم نضعها على الخليط ونضع الفانليا ونقلب جيد حتى يصبح الخليط شفاف ثم نقوم بوضع الخليط فى وعاء اخر حتى يبردونضيف ماء الورد ثم نقوم بوضع الخليط في وعاء اخر حتي يبرد ونقوم بوضع حبل عين الجمل ونضع الخليط عليه ونتركة يبرد او معلق حتي يصفي الزائد ومن يريد طبقه ثانيه او طبقه الملبن تكون سميكه يمكن وضعه مرتين او ثلاثه حسب الرغبه وبعد أن يتماسك الملبن علي حبل عين الجمل نغلفه بسكر بودرة ونشا بمقادير متساويه ويقدم في علبه مع السكر البودره والنشا لحفظه.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة عمل ملبن حبل بعين الجمل

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
59848

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager