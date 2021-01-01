طريقة عمل ملبن حبل بعين الجمل



ملبن حبل بعين الجمل ملبن حبل بعين الجمل





لم يتبق على الاحتفال بالمولد النبوي سوى أيام قليلة، واعتاد المصريون على تناول حلاوة المولد، لذلك تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل ملبن الحبل بعين جمل ومكسرات بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.



مكونات ملبن الحبل بعين جمل ومكسرات

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600جم سكر100جم عسل جلوكوز250ملى ماء100جم نشا1جم فانليا3 حبل عين جملسكر بودرةنشاطريقة عمل ملبن حبلناتي بدوبارة خيط ونضع فيها عين الجمل عبارة عن حبلنضع الماء ثم نقوم بوضع السكر فى وعاء ثم نقوم بوضع عسل الجلوكوز ثم نقوم بالتقليب جيد وفى وعاء نقوم باذابة النشا ثم نضعها على الخليط ونضع الفانليا ونقلب جيد حتى يصبح الخليط شفاف ثم نقوم بوضع الخليط فى وعاء اخر حتى يبردونضيف ماء الورد ثم نقوم بوضع الخليط في وعاء اخر حتي يبرد ونقوم بوضع حبل عين الجمل ونضع الخليط عليه ونتركة يبرد او معلق حتي يصفي الزائد ومن يريد طبقه ثانيه او طبقه الملبن تكون سميكه يمكن وضعه مرتين او ثلاثه حسب الرغبه وبعد أن يتماسك الملبن علي حبل عين الجمل نغلفه بسكر بودرة ونشا بمقادير متساويه ويقدم في علبه مع السكر البودره والنشا لحفظه.