في موسمة .. طريقة عمل الليمون المخلل

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الليمون المخلل


يعد الليمون المخلل من الوصفات التي تفضل الكثير من السيدات إعدادها في المنزل، ويعد هذا الوقت هو موسم الليمون المخلل.

وإليك طريقة بسيطة وسهله لتحضير الليمون المخلل.

مقادير الليمون المخلل
- كيلو ليمون.

- ربع كيلو جزر مبشور.

- ملعقة كبيرة هريسة شطة.

- ملعقة كبيرة زيت.

- ملعقة كبيرة خل.
- ربع كوب عصفر على حبة البركة.

- 4 ملاعق كبيرة ملح.

- كرفس مقطع.

طريقة تحضير الليمون المخلل
- احرصي على غسل الليمون جيدا، وضعيه في ماء مغلي على النار لمدة 15 دقيقة.

- ثم ارفعيه داخل مصفاة حتى يبرد، ويشق بالسكين.

- ثم ضيفي العصفر وحبة البركة والجزر والملح، واخلطيهم جيدًا.

- احشي الليمون المخلل بالخليط.

- ضيفي كمية من الجزر، ثم ليمون وطبقة أخرى جزر، ثم طبقة ليمون.

- محلول النقع، ماء مغلي يبرد، وضيفي له الملح والخل والقرنفل والكرفس وهريسة الشطة، وقلبي الخليط ويصب على الليمون، وعلى الوجه ضعي زيت، ويغلق حتى ينضج.

المصدر: times of india

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