تعرفي علي طريقة عمل صدور الدجاج المخلية بالتوابل

طريقة عمل صدور الدجاج المخلية بالتوابل، تقدم الشيف نجلاء الشرشابي أفضل طريقة لعمل صدور الدجاج بدون سعرات حرارية عالية، فاغلب أفراد الأسرة وبالأخص الأطفال يفضلون تناول صدور الدجاج المخلية لذلك يمكنك تحضرها بهذه الطريقة.
مقادير صدور الدجاج المخلية بالتوابل
1 ملعقة صغيرة بابريكا
¼ ملعقة صغيرة ملح
¼ ملعقة صغيرة شطة
¼ ملعقة صغيرة زعتر مجفف
¼ ملعقة صغيرة ريحان مجفف
½ ملعقة صغيرة بهار
½ ملعقة صغيرة فلفل
½ ملعقة صغيرة بصل بودرة
½ ملعقة صغيرة ثوم بودرة
4 أنصاف صدور دجاج مخلية
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
طريقة عمل صدور الدجاج المخلية بالتوابل
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