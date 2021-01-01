تعرفي علي طريقة عمل صدور الدجاج المخلية بالتوابل

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صدور الدجاج المخلية بالتوابل


طريقة عمل صدور الدجاج المخلية بالتوابل، تقدم الشيف نجلاء الشرشابي أفضل طريقة لعمل صدور الدجاج بدون سعرات حرارية عالية، فاغلب أفراد الأسرة وبالأخص الأطفال يفضلون تناول صدور الدجاج المخلية لذلك يمكنك تحضرها بهذه الطريقة.
مقادير صدور الدجاج المخلية بالتوابل

1 ملعقة صغيرة بابريكا
¼ ملعقة صغيرة ملح
¼ ملعقة صغيرة شطة
¼ ملعقة صغيرة زعتر مجفف
¼ ملعقة صغيرة ريحان مجفف
½ ملعقة صغيرة بهار
½ ملعقة صغيرة فلفل
½ ملعقة صغيرة بصل بودرة
½ ملعقة صغيرة ثوم بودرة
4 أنصاف صدور دجاج مخلية
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

طريقة عمل صدور الدجاج المخلية بالتوابل

امزجي جميع التوابل معاً في وعاء.
ادهني الدجاج بملعقة كبيرة من الزيت، ثم تبّلي الدجاج بالتوابل.
سخني باقي كمية الزيت في مقلاة كبيرة على النار.
حمري الدجاج في المقلاة وغطيها لمدة 8 دقائق.
اقلبي الدجاج على الجانب الآخر واتركيها لمدة 8 دقائق حتى ينضج.
ارفعي المقلاة عن النار واتركيه يرتاح لمدة 5 دقائق قبل التقديم.

المصدر: elbalad

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