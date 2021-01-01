الشيف شربيني يقدم .. طريقة عمل طاجن لسان العصفور باللحمة المفرومة

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صورة الخبر: طاجن لسان العصفور باللحمة المفرومة
طاجن لسان العصفور باللحمة المفرومة


يعد طاجن لسان العصفور من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها كوجبة متكاملة عند إضافة اللحمة المفرومة لها كما يمكن الاستعانة بها فى العزومات .

نقدم طريقة عمل طاجن لسان العصفور باللحمة المفرومة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير طاجن لسان العصفور

لسان عصفور

لحمة مفرومة

كرفس

كرات أبيض
فلفل حار"حسب الرغبة"

بصل

بهارات

جزر

بسلة

كوسة

طماطم

مرقة

ملح

فلفل أسود

زيت

طريقة عمل طاجن لسان العصفور
* فى طاة على النار بها القليل من الزيت ضعي لسان العصفور واستمري في تقليبها حتى تحمر مع فلفل قطع

* ضعي زيت مع بصل وثوم مفروم فى وعاء على النار وشوحيهم جيدا مع فلفل حار ومكعب مرقة.

أضيفي جزر وكوسة وبسلة وطماطم وكرات ابيض ومرقة وقلبيها جيدا لتصبح نصف نضج

* في طاجن فرن ضعي اللحمة المفرومة والخضار ثم عليه طبقة من اللسان عصفور وطبقة اخرى من اللحم وضعي على وجهها شرائح الطماطم وادخليها فرن ساخن حتى نضج طاجن لسان العصفور

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

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