مرتضى منصور يعلن رحيل فيريرا عن الزمالك في هذه الحالة

فجر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل البرتغالي جوسفالدو فيريرا مع فريق الكرة بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.
وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية، إن فيريرا إن لم يحصل على راتبه آخر الشهر سيرحل هو ومساعدوه ومدربو الألعاب الأخرى واللاعبون.
بند رحيل فيريرا
وأضاف: يوجد بند في عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا يسمح له بالرحيل عن الفارس الأبيض بنهاية الشهر الجاري سبتمبر حال عدم حصوله على راتبه.
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