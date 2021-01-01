تفاصيل .. تهديد روسي جديد باللجوء لخيار الهجوم النووي



الهجوم النووي الهجوم النووي



أصدر حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيرًا نوويًا جديدًا لأوكرانيا والغرب، اليوم، الثلاثاء، في الوقت الذي بدأت فيه موسكو في نشر نتائج استفتاءات ضم 4 مناطق أوكرانية تخضع للسيطرة الروسية.



وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، جاءت أحدث تحذيرات لموسكو في الوقت الذي هرعت فيه الدول الأوروبية للتحقيق في تسريبات غاز ليست عرضية على سطح بحر البلطيق من خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 المملوكين لروسيا، مما شكل مخاطر انفجارات وغرق أي سفن تدخل المنطقة.



وقال الكرملين ـ الذي ألقى باللوم على مشاكل فنية في التخفيضات السابقة لإمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا ـ إنه لا يمكن استبعاد حدوث عمليات تخريب في الخطين، لكنه لم يحدد الجهة المسؤولة.

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وأدت المواجهة بين روسيا والغرب إلى ارتفاع التضخم العالمي وزيادة حدة أزمات الطاقة والغذاء في العديد من البلدان منذ غزو موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير، والذي قوبل بعقوبات غربية صارمة وإجراءات انتقامية روسية.ووفقًا لـ"رويترز"، فإن التحذير النووي الذي وجهه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، هو أحد التحذيرات العديدة التي أصدرها بوتين ورفاقه في الأسابيع الأخيرة.وقال ميدفيديف إن بلاده لن تتوانى عن استخدام الأسلحة النووية إذا كان ذلك ضروريًا، وفقًا للعقيدة النووية الروسية.وأضاف أن موسكو ستلجأ إلى الأسلحة النووية حال تعرضها أو حلفائها إلى هجوم نووي أو لتهديد وجود الدولة.وشدد على أن بلاده ستفعل كل ما بوسعها لمنع ظهور أسلحة نووية لدى الجيران المعادين لها مثل أوكرانيا، معتبرا أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن يتدخل بشكل مباشر في النزاع حتى لو اضطرت روسيا إلى استخدام أكثر الأسلحة فتكا ضد كييف.ويقول محللون إن الهدف من هذه التحذيرات ردع أوكرانيا والغرب من خلال التلميح إلى الاستعداد لاستخدام أسلحة نووية تكتيكية للدفاع عن الأراضي التي تم ضمها حديثًا، حيث واجهت القوات الروسية هجمات مضادة أوكرانية قوية في الأسابيع الأخيرة.عدم مخاطرة الناتولكن تحذير ميدفيديف اختلف عن التحذيرات السابقة، إذ أنه توقع للمرة الأولى أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" لن يخاطر بالدخول في حرب نووية ولن يرد بالمثل حتى لو ضربت موسكو أوكرانيا بأسلحة نووية.وقال ميدفيديف في منشوره على حسابه بتطبيق "تيليجرام": "أعتقد أن الناتو لن يتدخل بشكل مباشر في الصراع حتى في هذا السيناريو"، مضيفًا "الديماجوجيون عبر المحيط وفي أوروبا لن يموتوا في كارثة نووية".وأوضح: “يجب أن أذكركم مرة أخرى، بالنسبة لأولئك الصم الذين يسمعون أنفسهم فقط، روسيا لديها الحق في استخدام الأسلحة النووية إذا لزم الأمر”، قائلا إن “هناك حالات تبرر استخدامها الموضحة في سياسة الدولة للبلاد، والمعروفة باسم العقيدة النووية”.يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت وكالة الإعلام الروسية الرسمية أن نتائج التصويت الأولى في أربع مناطق بأوكرانيا أظهرت أن الأغلبية الساحقة تؤيد الانضمام إلى روسيا.وقال بوتين على التلفزيون الحكومي إن التصويت يهدف إلى حماية الناس مما وصفه بـ"اضطهاد أوكرانيا للروس والمتحدثين بالروسية"، وهو أمر نفته كييف، داعية الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات ضد القائمين على هذه المناطق.