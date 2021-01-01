Apple Pay Later قد لا تصل حتى العام المقبل بسبب النكسات التقنية

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صورة الخبر: Apple Pay Later
Apple Pay Later

قد لا تصل خدمة Apple Pay لاحقًا حتى الربيع المقبل، وفقًا لمارك غورمان من بلومبيرج. كما نتذكر، أعلنت شركة أبل عن خدمة الشراء الآن، والدفع لاحقًا خلال مؤتمر WWDC 2022، وقالت في ذلك الوقت إنها ستصل عندما يتم طرح iOS 16.

والآن، تم طرح أحدث إصدار من نظام التشغيل الخاص بأبل، ولم تصل Apple Pay حتى الآن.

تشير ملاحظة على موقع أبل على الويب إلى أن الميزة ستصل “في تحديث مستقبلي”. وكما يلاحظ غورمان، فإن ميزات iOS 16 الأخرى التي تم الإعلان عنها سابقًا والتي ليست متاحة حتى الآن مدرجة على أنها قادمة “في وقت لاحق من هذا العام”.

يعتقد غورمان أن هذا التناقض يرجع إلى حقيقة أن أبل لا تعرف متى ستكون Pay Later جاهزة، وقد لا تصل الميزة حتى يتم شحن iOS 16.4 في عام 2023. وقال مارك: “سمعت أنه كانت هناك تحديات تقنية وهندسية كبيرة إلى حد ما في التدوير خارج الخدمة، مما يؤدي إلى التأخير”.

من المثير للاهتمام معرفة أن أبل تواجه تحديات فنية في تنفيذ خدمة الدفع لاحقًا. واستنادًا إلى التقارير السابقة لـ غورمان، تعمل الشركة على هذه الميزة لأكثر من عام. حتى أنها بذلت قصارى جهدها لإنشاء شركة تابعة تسمى Apple Financing لإجراء فحوصات الائتمان وموافقات العملاء. تشير كل هذه التحركات إلى أن الشركة ترى الخدمات المالية كجزء مهم من مستقبلها.

المصدر: بوابه المتميز

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