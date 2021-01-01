Apple Pay Later قد لا تصل حتى العام المقبل بسبب النكسات التقنية

قد لا تصل خدمة Apple Pay لاحقًا حتى الربيع المقبل، وفقًا لمارك غورمان من بلومبيرج. كما نتذكر، أعلنت شركة أبل عن خدمة الشراء الآن، والدفع لاحقًا خلال مؤتمر WWDC 2022، وقالت في ذلك الوقت إنها ستصل عندما يتم طرح iOS 16.
والآن، تم طرح أحدث إصدار من نظام التشغيل الخاص بأبل، ولم تصل Apple Pay حتى الآن.
تشير ملاحظة على موقع أبل على الويب إلى أن الميزة ستصل “في تحديث مستقبلي”. وكما يلاحظ غورمان، فإن ميزات iOS 16 الأخرى التي تم الإعلان عنها سابقًا والتي ليست متاحة حتى الآن مدرجة على أنها قادمة “في وقت لاحق من هذا العام”.
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