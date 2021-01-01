فيديو مراجعة لحاسب Asus TUF Dash F15 بأقل من 1300 دولار



Asus TUF Dash F15 Asus TUF Dash F15

قدمت Asus جهاز Asus TUF Dash F15 في السوق السعودي بمواصفات تستهدف تجربة ألعاب مميزة مع أعلى جودة تصنيع، وسعر 4899 ريال سعودي.



المواصفات



رقاقة معالج إنتل Core i7-12650H

كرت شاشة RTX 3050

سعة تخزين 1 تيرابايت في سعة NVMe M.2

ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR5 4800

شاشة بحجم 15.6 إنش، معدل تحديث 165Hz في لوحات IPS بدقة 1080 بيكسل

يدعم Thunderbolt 4

التصميم

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إشتهرت سلسلة أجهزة Asus TUF Dash بالتصميم الأنيق الذي يستهدف دعم المستخدمين في الألعاب، حيث تعمل Asus على الإستفادة بشكل أكبر من مساحة الجهاز لدعم رؤية أفضل للألعاب.ومع هذا التصميم الأنيق للجهاز إلا أن Asus تقدم السماعات في الجزء السفلي من الجهاز، لذا فهو ليس الموقع الأمثل للسماعات في جهاز مخصص للألعاب.أيضاً يأتي الجهاز بنظام للإضاءة الخلفية جيد، كما يأتي نظام التهوية في تصميم الجهاز بأفضل تصميم لدعم تهوية مثالية.وتتميز أجهزة الألعاب غالباً بالتصميم الثقيل، بينما يأتي Asus TUF Dash بوزن أقل من 2 كجم، مع حجم 15 إنش وسماكة 20 ملم، لذا يأتي بتجربة جيدة في التنقل، مع إمكانية شحن الجهاز عبر منفذ USB C وبقدرة 100 W.كما تقدم Asus بطارية ممتازة لعمر شحن طويل يعزز آداء الألعاب، وتتركز الأزرار المخصصة للميديا المتنوعة في الجزء العلوي من الجهاز، لدعم المستخدم بأدوات لكتم الصوتيات، أو رفع الصوتيات، وتتميز لوحة المفاتيح بتصميم ممتاز يضم لوحت أرقام جانبية.أيضاً حرصت Asus على دعم جهاز Asus TUF Dash بعدد من المنافذ المتنوعة بين منافذ USB 3.2، وUSB C، والتي تدعم معايير Thunderbolt 4، كما يعمل أحد منافذ USB C على دعم المستخدم في power delivery، وأيضاً DisplayPort مع منفذ 2.1 HDMI، ويعد الجانب السلبي في تصميم الجهاز في تركيز أغلب المنافذ في الجهة اليسرى، حيث كان الإختيار الأفضل في توزيع المنافذ بين جانبي الجهاز.الشاشةتدعم Asus جهاز Asus TUF Dash F15 بشاشة IPS مميزة بحجم 15.6 إنش بدقة 1080 بيكسل، وهي شاشة معتمة تدعم معدل تحديث 144 Hz.ويدعم الشاشة صوتيات من السماعات التي ترتكز في الجزء السفلي الذي لا يعد الموقع الأمثل للسماعات، أيضاً يمكن لشاشة الجهاز أن تقدم للمستخدم آداء جيد في المهام التقليدية من التصفح ومشاهدة محتوى الفيديو كما تقدم آداء جيد أيضاً في الألعاب.إلا أن آداء الشاشة لن يكون دقيق بنسبة 100% في تحرير الصور ومحتوى الفيديو، أيضاً لا تأتي الشاشة بنسبة 100% من ألوان sRGB، لذا لمهام المونتاج سيكون لدى المستخدم إختيارات أفضل.الآداءتدعم Asus هذا الإصدار برقاقة معالج Core i7-12650H، وهو إختيار جيد مقابل سعر الجهاز، ويتضمن المعالج 6 من الأنوية للآداء و4 من الأنوية للكفاءة، ويدعم إيقاف عدد من الأنوية لدعم توفير إستهلاك الطاقة في الجهاز وللتركيز على الآداء فقط.وفي كرت الشاشة تقدم Asus هذا الإصدار مع RTX 3050، وذاكرة 16 جيجا بايت رام بسرعة 4800MHz، مع سعة 512 MVMe وهي مواصفات جيدة.أيضاً قي تجربة آداء الجهاز في الألعاب المميزة بدقة 1080 بيكسل في الإعدادات المتوسطة فإن الجهاز يأتي بآداء جيد جداً، ويمكن أن يقدم الدعم الجيد للمستخدم أيضاً مع نماذج 3D.ومن بين المميزات التي تقدم أيضاً من Asus في هذا الإصدار إمكانية تحديث الكثير من تكوينات الجهاز بسلاسة من الذاكرة، والسعة التخزينية، وأيضاً البطارية وبطاقة WiFi.البطاريةيأتي جهاز Asus TUF Dash F15 بسعة ممتازة في البطارية والتي تتضمن عدد 4 من خلايا Li-Ion، وفي الإستخدام العادي إلى المتوسط يمكن للبطارية أن تستمر بعمر شحن يتراوح بين 6 إلى 7 ساعات، ومع الإستخدام المكثف في الألعاب سيتطلب إتصال الشاحن لضمان إستمرار عمل الجهاز أثناء تشغيل الألعاب.أيضاً من بين المميزات التي تدعم المستخدم ميزة الشحن السريع التي تقدم من Asus في هذا الإصدار، وهي من المميزات المرحب بها في إصدار مخصص للألعاب من أجهزة الحاسب.لذا في النهاية يأتي جهاز Asus TUF Dash F15 بتصميم جيد مع أعلى جودة تصنيع، ويضم لوحة مفاتيح MUX switch وهي أيضاً إختيار ممتاز للألعاب، كما تدعم Asus الجهاز بمجموعة متنوعة من المنافذ إلا أن أغلب المنافذ تتركز في جانب واحد من الجهاز.كما يقدم الجهاز آداء ممتاز في المهام اليومية من التصفح ومشاهدة الفيديو، أو المهام الثقيلة مثل الألعاب، أيضاً تدعم بطارية الجهاز المستخدم بآداء ممتاز مع تقنية الشحن السريع، لذا فهو إختيار جيد للمستخدمين للحصول على آداء أفضل مع مستوى تسعير جيد.طورت Asus جهاز Asus TUF Dash F15 بتصميم يتميز بأعلى جودة تصنيع مع آداء ممتاز ومستوى سعر جيد.8.5/10الإيجابياتتصميم بأعلى جودة تصنيعمجموعة متنوعة من المنافذآداء ممتاز للمعالج وكرت الشاشةآداء ممتاز للبطاريةالسلبياتتركيز أغلب المنافذ في جهة واحدةإختيار غير موفق لموقع المكبراتكاميرة بآداء ضعيف