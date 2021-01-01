تزيل يوتيوب 4.4مليون فيديو ضار وتضع إرشادات جديدة لحماية الأطفال

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من أجل توضيح جهود تطبيق سياسات YouTube العالمية وطرق التعامل مع المحتوى المخالف على منصة YouTube، تصدر YouTube بشكل سنوي تقريرًا حول تنفيذ إرشادات منتدى YouTube، يقدم التقرير بيانات عن مختلف البلاغات التي يتلقاها YouTube وكيفية تطبيق مختلف السياسات، وقد أعلنت YouTube عن إصدار أحدث إصدار لهذا التقرير والذي يشمل الفترة بين أبريل ويونيو 2022 لتسليط الضوء على تطبيق السياسات خلال هذه الفترة.



إن حماية مجتمع YouTube من المحتوى الضار من أهمّ أولويات فريق YouTube. تحدّد إرشادات منتدى YouTube القواعد الرئيسية لأنواع المحتوى الغير مسموح به على المنصة ويشمل المواد الإباحية والمحتوى المحرّض على العنف والمضايقات بالإضافة إلى خطابات الكراهية. وتعتمد YouTube في الإبلاغ عن المحتوى الغير ملائم واتخاذ الإجراءات اللازمة على تقنيات آلية تحدد ذلك الصنف من المحتوى بالإضافة إلى تحليلات فريق من المراجعين المختصّين.



ولأول مرة، ولإبراز طرق التعامل مع المحتوى الخاطئ أو المفبرك على المنصة، يتضمن أحدث تقرير العدد الكلّي للفيديوهات التي تم إزالتها لانتهاك السياسات المتعلقة بالمعلومات المضللة بدلاً من ضمها كجزء من "المحتوى غير المرغوب فيه، التضليل والخداع".

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ومثال على ذلك إزالة الفيديوهات التي تضم معلومات طبية مضللة. وتمّ إزالة أكثر من 122 ألف مقطع فيديو على مستوى العالم خلال الربع الثاني من العام الجاري بسبب انتهاك تلك السياسات.كما أوضح التقرير أنّ YouTube أزالت أكثر من 4.4 مليون فيديو بسبب مخالفة إرشادات منتدى YouTube بشكل عام. يبين التقرير أنّ 93% من تلك الفيديوهات تم الإبلاغ عنها لأول مرة من خلال أنظمتنا الآلية، وأنّ حوالي 73% من تلك المقاطع حصلت على ما يقل عن 10 مشاهدات قبل حذفها من المنصة.ويبين ذلك أن أنظمة YouTube الآلية لا زالت تساعد في منع انتشار المحتوى المخالف. كما وضح التقرير إزالة أكثر من 1.3 مليون فيديو اهتمامًا بسلامة وأمان الأطفال، وما يزيد عن 900 ألف فيديو لاحتوائهم على محتوى عنيف أو مشاهد قاسية، وأكثر من 666 ألف فيديو بسبب المحتوى الجنسي.وكانت ثلاثة دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن أكثر 20 دولة على مستوى العالم الذين يتم تحميل المحتوى المخالف لسياسات YouTube منها وفقًا لعناوين IP.حيث تم تمّ تحميل أكثر من 100 ألف فيديو مخالف لسياسات YouTube من العراق والمملكة العربية السعودية ومصر (36,000 فيديو من العراق، 32,000 فيديو من المملكة العربية السعودية وأكثر من 33,500 فيديو من مصر). من المهم التنويه على أنّ العدد الكلّي للفيديوهات المحذوفة يعتمد على حجم التحميل في كل دولة أو منطقة، بالإضافة إلى عنوان IP الذي حدث من خلاله التحميل. ذلك العنوان عادةً ما يتوافق مع موقع الشخص القائم على تحميل الفيديو، إلا في حال استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN) أو الخادم الوكيل (proxy server).يوضِّح هذا الرسم البياني حجم الفيديوهات التي أزالها YouTube، وهي مصنَّفة حسب سبب إزالة الفيديو. وتشير تلك الأسباب إلى إرشادات منتدى YouTube. ويُقيِّم المراجعون الفيديوهات المبلَّغ عنها وفقًا لجميع "إرشادات المنتدى" وسياساتنا، بصرف النظر عن السبب الأصلي للإبلاغ عن الفيديو.بالإضافة إلى المحتوى المحذوف، تمّ إغلاق أكثر من 3.9 مليون قناة في الربع الثاني من عام 2022 بسبب انتهاكها إرشادات منتدى YouTube. كما تمّت إزالة حوالي 754 مليون تعليق غير مرغوب فيه خلال ذات الفترة الزمنية، 98.8? منها حُذِفت عبر الاكتشاف التلقائي.إنّ حماية مجتمع YouTube من أهمّ أولويّاتنا، ويحرص فريق YouTube دائمًا على تطبيق سياسات المنصة بصرامة لحماية مجتمع YouTube من أي محتوى ضار أو غير ملائم لهم.