تطلق Tecno هاتفا بتقنيات متطورة وبطارية جبّارة!

أعلنت Tecno عن مواصفات هاتفها الجديد الذي سيعمل بنظام أندرويد وسيحصل على مواصفات منافسة وبطارية تعمل لأيام بالشحنة الواحدة.
وسيأتي هاتف Pova Neo 2 بهيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (170.9/77.8/9.6) ملم، وشاشة Pova Neo 2 بمقاس 6.8.82 بوصة، دقة عرضها (1640/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا.
والمميز في هذا الهاتف هو بطاريته التي ستأتي بسعة 7000 ميلي أمبير وتكفي الشحنة الواحدة لها لتشغيل الهاتف بضعة أيام متواصلة، فضلا عن أن البطارية ستعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا.
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