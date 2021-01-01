يحل تحديث آبل الجديد مشاكل برمجية في هواتف آيفون الحديثة والقديمة

أعلنت آبل عن إطلاق نسخة iOS 16.0.2 الجديدة التي حملت معها إصلاحات برمجية للعديد من المشكلات التي أرّقت مستخدمي هواتف آيفون الحديثة والقديمة منها.
وتبعا للمعلومات التي أوردتها آبل فإن نسخة iOS 16.0.2 لم تحمل ميزات إضافية، بل تعديلات برمجية لمعالجة مشكلات الهواتف، ومن أهم المشكلات التي تعالجها مشكلة اهتزاز صورة الكاميرا في هواتف Pro و 14 Pro Max عند التصوير عبر بعض التطبيقات الخارجية.
وعالجت النسخة الجديدة من iOS أيضا المشكلات التي كانت تتسبب بعدم استجابة شاشات هواتف iPhone X، و XR، وiPhone 11 للّمس في بعض الأحيان.
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