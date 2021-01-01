بالفيديو : رينو أوسترال موديل 2023 الهجين

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رينو أوسترال

كشفت صانعة السيارات الفرنسية، عن سيارتها رينو أوسترال موديل 2023 ، التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV المدمجة، في السوق الأوروبية، وبحسب التقارير العالمية تتنافس أوسترال مع سيارات فورد Kuga وأوبل Grandland وفولكس فاجن Tiguan.

أوسترال 2023 بثلاث نسخ من المحركات
وتأتي السيارة السيارة الجديدة بثلاث نسخ من المحركات؛ الأولى مدعومة بمحرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر مع تقنية الهجين المعتدل، لتولد قوة 96 كيلووات/130 حصان، وجاء متوسط استهلاك الوقود بنحو 5.3 لتر لكل مسافة 100 كم، وهو ما ينتج عنه 123 جم/ كم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

بينما تنطلق النسخة الثانية من السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.3 لتر معزز بتقنية هجين بقوة 48 فولت، ليولد المحرك قوة 103 كيلووات/140 حصان أو 118 كيلووات/160 حصان، وتستهلك السيارة في هذه الحالة 6.2 لتر لكل100 كم، وهو ما ينتج عنها 136 جم/ كم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وبالنسبة لنسخة الدفع الهجين الكامل فتعتمد على محرك سعة 1.2 لتر مع آخر كهربائي مزود ببطارية سعة 1.7 كيلووات /ساعة، لتوليد قوة 118 كيلووات/160 حصان، أو 147 كيلووات/200 حصان، وتستهلك هذه النسخة 4.6 لتر لكل 100 كلم ، وتتضمن التجهيزات الاختيارية المقدمة للسيارة نظام التوجيه على جميع العجلات.

أما عن تصميم وتجهيزات السيارة؛ فجاءت الأبعاد الخارجية بطول 4.51 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.67 متر، ووصلت مساحة تخزين إلى 1525 لتر، وتتمتع السيارة بمقصورة أنيقة تسيطر عليها ملامح الحداثة ومواضع للتخزين تصل سعتها إلى 35 لتر، بينما تزين مقدمة المقصورة شاشة قياس 9 بوصة.

بالإضافة إلى باقة من الأنظمة المساعدة ومميزات السلامة، مثل نظام التحذير من التعب والإجهاد، ومحذر مسافة الأمان، ومساعد الكبح الاضطراري الفعال، مع وظيفة التعرف على الإشارات المرورية، وتوفر الشركة الفرنسية أوسترال الجديدة بأسعار تبدأ من 30 ألف و900 يورو.

المصدر: Egypt automotive

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