بالفيديو : رينو أوسترال موديل 2023 الهجين

كشفت صانعة السيارات الفرنسية، عن سيارتها رينو أوسترال موديل 2023 ، التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV المدمجة، في السوق الأوروبية، وبحسب التقارير العالمية تتنافس أوسترال مع سيارات فورد Kuga وأوبل Grandland وفولكس فاجن Tiguan.
أوسترال 2023 بثلاث نسخ من المحركات
وتأتي السيارة السيارة الجديدة بثلاث نسخ من المحركات؛ الأولى مدعومة بمحرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر مع تقنية الهجين المعتدل، لتولد قوة 96 كيلووات/130 حصان، وجاء متوسط استهلاك الوقود بنحو 5.3 لتر لكل مسافة 100 كم، وهو ما ينتج عنه 123 جم/ كم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
بينما تنطلق النسخة الثانية من السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.3 لتر معزز بتقنية هجين بقوة 48 فولت، ليولد المحرك قوة 103 كيلووات/140 حصان أو 118 كيلووات/160 حصان، وتستهلك السيارة في هذه الحالة 6.2 لتر لكل100 كم، وهو ما ينتج عنها 136 جم/ كم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
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