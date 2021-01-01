لقطات مسربة لـ «BMW M2 2023» دون تمويه..قبل عرضها..

ظهر الجيل الثاني من M2، الذي يحمل الاسم الرمزي G87، بطريقة غير مموهة قبل ظهوره لأول مرة، والذي يشاع أن 11 أكتوبر سيكون اليوم الذي سيتم الكشف فيه عنه رسميًا، وبالتأكيد لن تغير BMW أي سمات تصميم حتى ذلك الحين.
وبحسب car buzz، كبداية، تكون أغطية المرآة متطابقة مع لون الجسم، والذي تم طلاؤه بظلال جديدة تسمى Zandvoort Blue، ثانيًا، يبدو أن BMW أعطت M2 الجديدة شكلاً مناسبًا لـ Hofmeister في البيت الزجاجي، على عكس التجديد الغريب الذي يظهر في المركبات القائمة على الفئة 3.
كما تم تحميل اللقطات المسربة على منتدى Bimmerpost ولكن تمت إزالتها منذ ذلك الحين، فيما من الأمام، تبدو سيارة BMW M2 2023 غريبة تمامًا، حيث تبدو المصابيح الأمامية كما لو كانت مخصصة لسيارة مختلفة، ويبدو أن الواجهة الأمامية عبارة عن مزيج من العديد من الأفكار.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!