لقطات مسربة لـ «BMW M2 2023» دون تمويه..قبل عرضها..

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صورة الخبر: BMW M2 2023
BMW M2 2023

ظهر الجيل الثاني من M2، الذي يحمل الاسم الرمزي G87، بطريقة غير مموهة قبل ظهوره لأول مرة، والذي يشاع أن 11 أكتوبر سيكون اليوم الذي سيتم الكشف فيه عنه رسميًا، وبالتأكيد لن تغير BMW أي سمات تصميم حتى ذلك الحين.

وبحسب car buzz، كبداية، تكون أغطية المرآة متطابقة مع لون الجسم، والذي تم طلاؤه بظلال جديدة تسمى Zandvoort Blue، ثانيًا، يبدو أن BMW أعطت M2 الجديدة شكلاً مناسبًا لـ Hofmeister في البيت الزجاجي، على عكس التجديد الغريب الذي يظهر في المركبات القائمة على الفئة 3.

كما تم تحميل اللقطات المسربة على منتدى Bimmerpost ولكن تمت إزالتها منذ ذلك الحين، فيما من الأمام، تبدو سيارة BMW M2 2023 غريبة تمامًا، حيث تبدو المصابيح الأمامية كما لو كانت مخصصة لسيارة مختلفة، ويبدو أن الواجهة الأمامية عبارة عن مزيج من العديد من الأفكار.

فيبدو النصف العلوي من المصد المصمم حديثًا وكأنه يمتد إلى ما وراء الشبكات السفلية من زوايا معينة، ثم ترى الشبكات محاطة ولكن يبدو أن الحدود تنتهي فجأة لإفساح المجال لحامل لوحة الترخيص.

بالانتقال إلى الأسفل، يوجد في الفتحة المركزية دوارات غريبة بدلاً من شبكة شبكية، والقسم السفلي مطلي باللون الأسود، مما يجعل المصد يبدو غير مكتمل من مسافة بعيدة.

يؤكد المنظر الجانبي وجود سقف من ألياف الكربون، مع عدم وجود فتحات تهوية على الرفارف كما هو شائع في سيارة M.

فيما يبدو أن المصد الخلفي مستوحى من كتل التوقف أو أعمدة الصدمات المجهزة بعربة قطار، والفتحات المزيفة المضمنة هنا مصممة بشكل مبالغ فيه ومع ذلك من الواضح أنها لا تعمل، وتم تلوين المصابيح الخلفية أكثر من الفئة الثانية العادية

المصدر: المصرى اليوم

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