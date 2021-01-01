تعرف على أسباب ظهور ضوء تحذير الفرامل أثناء القيادة

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يمكن أن يضيء ضوء تحذير نظام الفرامل على لوحة القيادة أثناء السير بالسيارة، ما يجعل الأمر غير آمن، إذ الفرامل قد تكون خطا فاصلا بين النجاة والموت، حيث هناك عدد من الأسباب وراء حدوث ذلك.



أسباب ظهور ضوء تحذير فرامل سيارتك أثناء القيادة



توجد مصابيح لوحة القيادة لتحذيرك من مشاكل في سيارتك، وفي السيارات الحديثة توجد مجموعة متنوعة من أضواء التحذير التي تشير إلى وجود مشاكل في نظام الفرامل.

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أسهل ما يمكنك فعله هو التحقق من معنى ضوء التحذير المحدد في دليل المالك الخاص بك، وفيما يلي بعض الأسباب المحتملة لتلقي ضوء تحذير:تعشيق فرامل الانتظارفي بعض الحالات، يمكنك الانسحاب والبدء في القيادة دون فك تعشيق فرامل الانتظار بالكامل وعدم ملاحظة أن الضوء كان مضاءً، لذلك سوف يضيء ضوء فرامل الانتظار باللون الأحمر.ومع ذلك، إذا كان ضوء تحذير فرامل الانتظار يضيء وينطفئ أثناء القيادة، فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة أعمق.انخفاض ??سائل الفرامليستخدم نظام الكبح سائل الفرامل لتضخيم القوة التي تضعها على الدواسة وتحويلها إلى ضغط على فرامل سيارتك، ويحافظ هذا السائل على الضغط الهيدروليكي لنظام الكبح وهو ضروري لتشغيله.لذلك إذا انخفضت مستويات هذه السوائل، فقد يتسبب ذلك في إضاءة تحذير ضوء الفرامل، في حين أنه قد لا يكون هناك ضوء سائل الفرامل على وجه التحديد في جميع السيارات، فإن إضاءة فرامل الانتظار الخاصة بك تعمل بمثابة تحذير للتحقق من مستويات سائل الفرامل.مصابيح الفرامل لا تعملتحتوي بعض السيارات الحديثة على مستشعرات تراقب مصابيح إضاءة الفرامل، وإذا كانت باهتة جدًا أو تنطفئ تمامًا، فقد يضيء ضوء الفرامل.قد يكون أي من وسادات الفرامل غير فعالة، وإذا كانت بالية جدًا، فإنها تستغرق وقتًا أطول للتواصل مع العجلة وبدء عملية الكبح.مستشعرات نظام الكبح معطلةقد يتم أيضًا تشغيل أي من أضواء التحذير إذا كانت هناك مشكلة في المستشعرات، وعلى الرغم من أن هذا قد لا يشير إلى مشكلة فعلية، إلا أنه ليس شيئًا يمكنك تجاهله أيضًا، حيث تحتاج المستشعرات إلى الإبلاغ عن المشكلات بدقة.على سبيل المثال، إذا كان مستشعر مؤشر فرامل الانتظار لا يعمل، فلن تتلقى تحذيرًا إذا تم ترك الفرامل مشغولة.