هذه أشهر الأسباب..الطقطقة عند المطبات والملفات..

هل سمعت صوت طقطقة ولو خفيفة عند دورانك للملفات أو عند المنحنيات الشديدة ياتى من تحت سيارتك؟
إذا سمعت هذا الصوت فنحن نعرض لك أسبابه، والتى غالبا ستنحصر في وجود عطب أو مشكلة فى الكوبلن أو الجلدة أو الكوتش الخاص به لانهم منفردين أو كلهم لايقومون بواجبهم أو وظيفتهم بشكل سليم مما يؤدي الى سماع مثل هذه الأصوات عند الانعطاف بالسيارة .
وللشرح فانك عندما تقوم بلف عجلة الدريكسيون اكثر من اللازم او على سرعات عالية وبمرور الوقت فان هذا يؤدى الى تلف الكوبلن ويبدأ التلف بحدوث ثقب في الجلدة أو الكوتشة المحيطة به والتي تحميه من الغبار والاتربة حتى يبقى مشحم طول الوقت.
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