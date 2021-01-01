هذه أشهر الأسباب..الطقطقة عند المطبات والملفات..

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

هل سمعت صوت طقطقة ولو خفيفة عند دورانك للملفات أو عند المنحنيات الشديدة ياتى من تحت سيارتك؟

إذا سمعت هذا الصوت فنحن نعرض لك أسبابه، والتى غالبا ستنحصر في وجود عطب أو مشكلة فى الكوبلن أو الجلدة أو الكوتش الخاص به لانهم منفردين أو كلهم لايقومون بواجبهم أو وظيفتهم بشكل سليم مما يؤدي الى سماع مثل هذه الأصوات عند الانعطاف بالسيارة .

وللشرح فانك عندما تقوم بلف عجلة الدريكسيون اكثر من اللازم او على سرعات عالية وبمرور الوقت فان هذا يؤدى الى تلف الكوبلن ويبدأ التلف بحدوث ثقب في الجلدة أو الكوتشة المحيطة به والتي تحميه من الغبار والاتربة حتى يبقى مشحم طول الوقت.

لذا عند ما تلف هذه الكاوتش التى تحميه يتم استنزاف التشحيم وبالتالى تحدث المشاكل في الكوبلن حيث لا يبقى تشحيم كافي لتليين الكوبلن مما يؤدي الى احتكاك مباشر بين اجزائه هو ما يؤدي الى سماع ضجيج او طقطقة في الكوبلن عند الانعطاف بالسيارة أو عند المرور فوق المطبات على الطريق .

المصدر: الاهرام أوتو

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