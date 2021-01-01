بالفيديو : بدون جمارك.. شروط استيراد سيارة بي أم دبليو 316 موديل 2013 BMW 316



2013 BMW 316 2013 BMW 316

جمارك السيارة بي أم دبليو 316 موديل 2013 BMW 316، أحد السيارات التي تأتي عليها استفسارات كثيرة من ذوي الهمم عن الرسم التي يتم دفعها حال استيرادها بجواب المعاقين.







شروط استيراد السيارة بي أم دبليو 316 موديل 2013 BMW 316



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1- أن يكون حاملا لبطاقة الخدمات المتكاملة والتي يتم استخراجها من وزارة التضامن الاجتماعي2- أن يقدم خطاب من القومسيون الطبي يثبت به أن له الحق في استيراد سيارة بدون رسوم جمركية3- أن يكون غير مستفيد من الإعفاءات الممنوحة الأخرى خلال 5 سنوات أو سبق له أن استورد سيارة خلال هذه الفترةالرسوم الجمركية المستحقة علي السيارة بي أم دبليو 316 موديل 2013 BMW 316لا يوجد رسوم جمركية علي السيارة المستوردة لصالح ذوي الهمم ولكن يتم دفع فقط 3% من قيمة السيارة كرسم تنمية.رسوم المقررة علي السيارة بي ام دبليو 316 موديل 2013قال أسامة سامي إن الرسوم المقررة هي 8 آلاف و500 جنيه رسم تنمية فقط لا غير.مواصفات السيارة بي ام دبليو 316السيارة السعة اللترية لها 1600 سي سيجنوط رياضية سبور 16 بوصةالمصابيح الخلفية بخاصية led– السيارة بها وسائد هوائية أمامية وجانبية لحماية السائق والركابالسيارة تحتوي علي خاصية التحكم في السرعة