يواجه تيك توك غرامة قدرها 27 مليون جنيه استرليني لخرق قانون حماية البيانات

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تواجه تيك توك TikTok احتمال دفع غرامة قدرها 27 مليون جنيه استرليني، لخرق قانون حماية البيانات في المملكة المتحدة، من خلال الفشل في حماية خصوصية الأطفال عند استخدام النظام الأساسي.



أصدر مكتب مفوض المعلومات (ICO) لشركة وسائل التواصل الاجتماعي إشعارًا، وهو مستند قانوني يسبق الغرامة المحتملة.



تنص على أنه ، بين مايو 2018 ويوليو 2020 ، ربما تكون TikTok قد عالجت بيانات الأطفال دون سن 13 عامًا دون موافقة الوالدين المناسبة.

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ربما أخفق أيضًا في توفير المعلومات المناسبة لمستخدميه "بطريقة موجزة وشفافة وسهلة الفهم" ، ومعالجة "بيانات الفئات الخاصة" دون أسس قانونية للقيام بذلك.سيعتمد الحد الأقصى للغرامة التي يمكن أن تفرضها ICO على حساب 4 في المائة من حجم التداول السنوي العالمي لـ TikTok.قال مفوض المعلومات جون إدواردز: "نريد جميعًا للأطفال أن يكونوا قادرين على التعلم وتجربة العالم الرقمي، ولكن مع حماية خصوصية البيانات المناسبة".أضاف "يقع على عاتق الشركات التي تقدم خدمات رقمية واجب قانوني لوضع تلك الحماية في مكانها الصحيح، لكن وجهة نظرنا المؤقتة هي أن TikTok لم تفي بهذا المطلب.تابع "لقد كنت واضحًا أن عملنا لتحسين حماية الأطفال عبر الإنترنت يتضمن العمل مع المنظمات ولكنه سيتضمن أيضًا إجراءات تنفيذية عند الضرورة."تم طرح قانون الأطفال في سبتمبر من العام الماضي، حيث وضع قواعد ممارسة جديدة لحماية البيانات للخدمات عبر الإنترنت التي من المحتمل أن يصل إليها الأطفال ، بناءً على قوانين حماية البيانات الحالية ، مع وجود عقوبات مالية مع احتمال حدوث انتهاكات خطيرة.