نجاح مهمة «دفاع كوكبي» يجعل لدينا امكانية حماية أنفسنا من تأثير كارثي

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قد تنجح ناسا اليوم في تحقيق أحد أكثر مآثرها طموحًا في تاريخها البالغ 64 عامًا.



ومن المقرر أن تصطدم مركبة فضائية تابعة لوكالة ناسا تسمى DART بكويكب يبعد حوالي 6.8 مليون ميل عن الأرض.



وكان قد تم إطلاق DART من كاليفورنيا في نوفمبر الماضي - وأكملت أخيرًا رحلتها التي استمرت 10 أشهر في الساعات الأولى من إطلاقها ، بتوقيت المملكة المتحدة.

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وهدف DART هو الكويكب الصغير Dimorphos ، الذي يدور حول كويكب أكبر يسمى Didymos ، على بعد حوالي 6.8 مليون ميل من كوكبنا.ستضرب DART صخرة الفضاء بسرعة 15000 ميل في الساعة وسيتم تدميرها عند الاصطدام ، بينما سيتلقى Dimorphos مجرد `` دفعة صغيرة '' لتغيير مساره بجزء بسيط.إن المهمة التي تبلغ تكلفتها 325 مليون دولار (298 مليون جنيه إسترليني) هي مجرد بروفة لما قد يكون مطلوبًا إذا هددت صخرة فضائية كوكبنا يومًا ما.تمثل DART - التي يشار إليها على أنها مهمة دفاعية كوكبية - أول محاولة للإنسانية لصرف كويكب ما.من المقرر أن يحدث التأثير يوم الاثنين (26 سبتمبر) الساعة 19:14 بالتوقيت الشرقي (00:14 بتوقيت جرينتش الثلاثاء) .قال البروفيسور آلان فيتزسيمونز من جامعة كوينز بلفاست لـصحيفة ديلي ميل ، إن إكمال مهمة DART سيعطي الخبراء "فكرة أفضل بكثير عن كيفية حماية أنفسنا من التأثير الكارثي".وأضاف "لقد كنت أنتظر 20 عامًا حتى يتم إجراء اختبار دفاع كوكبي، ستعطينا DART أول دليل على أن لدينا التكنولوجيا اللازمة لمنع كويكب صغير من الاصطدام بالأرض.قال البروفيسور كولين سنودجراس ، عالم الفلك بجامعة إدنبرة ، إن هناك احتمال ألا ينجح الأمر ، ولكن إذا كان هذا هو الحال "فلا توجد مشكلة حقيقية".ذكر "لم يتم تجربة هذا من قبل ، إنها تجربة". لذلك هناك دائمًا احتمال ألا ينجح ذلك، هذا هو السبب في أننا نجري هذه الاختبارات الآن بدلاً من الانتظار حتى نعثر على كويكب كان يمثل في الواقع خطرًا ونحتاج إلى القيام بذلك على أرض الواقع.تابع "إذا فشلت المهمة ، على سبيل المثال من خلال فقدان الهدف ، فلا توجد مشكلة حقيقية لأنها مجرد اختبار - وستتعلم ناسا من تحليل الخطأ الذي حدث لتتمكن من التأكد من نجاح مهمة مستقبلية.سلط الدكتور جوناثان ماكدويل ، عالم الفلك في مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية ، الضوء على المشكلات المحتملة التي يمكن أن تحدث الليلة.قال الدكتور ماكدويل"أسوأ سيناريو هو أننا لا نحصل على أي معلومات من المهمة ، بسبب فشل نظام الاتصالات أو شيء من هذا القبيل، الطريقة الرئيسية الأخرى التي يمكن أن تفشل بها المهمة هي إذا كانت هناك مشكلة في نظام الاستهداف وأخطأت DART في خطأ Dimorphos بدلاً من ضربها ، وفي هذه الحالة ستبحر حول الشمس."