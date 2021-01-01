فيديو :أول اختبار دفاعي فضائي.. لحظة اصطدام مركبة ناسا بكويكب

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نجح مسبار ناسا الفضائي المسمى "دارت" وذلك اختصارا لجملة "تجربة إعادة توجيه كويكب ثنائي"، في اصطدام كويكب يسمى "دايمورفوس" (Dimorphos)، وهو كويكب صغير قطره 160 متر يدور حول كويكب أكبر منه قطره 780 متر اسمه "ديديموس" (Didymos) والتي تعني "التوأم" باللغة اليونانية.

واعتبرت "ناسا" أن القيام بهذه الخطوة مهما في إطار الحاجة لسبر القدرات على حماية كوكب الأرض من أي تهديدات مستقبلية محتملة.

وقالت ناسا: "تصبح هذه التقنية أحد الحلول لمواجهة كويكب خطير متجه نحو الأرض".

ويرصد هذا الحدث مجموعة من التلسكوبات، على الأرض وفي الفضاء، من بينها "جيمس ويب"، وقد تكون قادرة على رؤية سحابة غبار مضيئة.ويُعتبر عدد قليل جداً من مليارات الكويكبات والمذنبات الموجودة في النظام الشمسي الذي تنتمي إليه الأرض، خطيراً على كوكب البشر ولن يكون أي منها كذلك في السنوات الـ100 المقبلة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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