فيديو :أول اختبار دفاعي فضائي.. لحظة اصطدام مركبة ناسا بكويكب

نجح مسبار ناسا الفضائي المسمى "دارت" وذلك اختصارا لجملة "تجربة إعادة توجيه كويكب ثنائي"، في اصطدام كويكب يسمى "دايمورفوس" (Dimorphos)، وهو كويكب صغير قطره 160 متر يدور حول كويكب أكبر منه قطره 780 متر اسمه "ديديموس" (Didymos) والتي تعني "التوأم" باللغة اليونانية.
واعتبرت "ناسا" أن القيام بهذه الخطوة مهما في إطار الحاجة لسبر القدرات على حماية كوكب الأرض من أي تهديدات مستقبلية محتملة.
وقالت ناسا: "تصبح هذه التقنية أحد الحلول لمواجهة كويكب خطير متجه نحو الأرض".
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