الجهاز المركزى للإحصاء: صادرات مصر لإيطاليا بلغت 1.9 مليار دولار



اللواء خيرت بركات اللواء خيرت بركات

كشف تقرير التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي صادرات مصر لايطاليا بلغت مليار و911 مليون دولار خلال الفترة الماضية لعام 2022.



وأضاف التقرير الجهاز أن أهم السلع التي استوردتها إيطاليا من مصر تركزت في بترول خام بقيمة 297 مليون و655 ألف دولار يلية غاز طبيعى مسال بقيمة 184 مليون و177 ألف دولار الى جانب وقود طائرات وزيوت معدنية بقيمة 135مليون و212ألف دولار.



وأوضح تقرير الجهاز أنه تم تصدير خضروات مجمدة وطازجة بقيمة 69 مليون و634 ألف دولار خلال الفترة الماضية لعام

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في ذات السياق ذكر التقرير أن ايطاليا قامت باستيراد فاكهة طازجة ومبردة بقيمة 12 مبيون و72 ألف دولار الي جانب ملابس جاهزة وأقمشة بقيمة 55 ميون و476 ألف دولار خلال عام 2022.من جهة أخرى ذكر تقرير المركزي للإحصاء قيام مصر يتصدير فول سودانى لايطاليا بقيمة 17 مليون و645 ألف دولار الى جانب عسل أسود بقيمة مليونين و474 ألف دولارجدير بالذكر أن يعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو المصدر الرئيسي والرسمي للبيانات في مصر ونظرا للأهمية إحصاءات التجارة الخارجية كإحدى الدعائم الأساسية التي يقوم عليها التخطيط السليم للتنمية الاقتصادية في البلاد ومن أهم المكونات للدخل القومي المصري و مصادر النمو الاقتصادي.