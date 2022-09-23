الجهاز المركزى للإحصاء: صادرات مصر لإيطاليا بلغت 1.9 مليار دولار

كشف تقرير التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي صادرات مصر لايطاليا بلغت مليار و911 مليون دولار خلال الفترة الماضية لعام 2022.
وأضاف التقرير الجهاز أن أهم السلع التي استوردتها إيطاليا من مصر تركزت في بترول خام بقيمة 297 مليون و655 ألف دولار يلية غاز طبيعى مسال بقيمة 184 مليون و177 ألف دولار الى جانب وقود طائرات وزيوت معدنية بقيمة 135مليون و212ألف دولار.
وأوضح تقرير الجهاز أنه تم تصدير خضروات مجمدة وطازجة بقيمة 69 مليون و634 ألف دولار خلال الفترة الماضية لعام
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