شاهد تجربة ناسا لتغيير مسار أحد الكويكبات

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لأول مرة في التاريخ، سيجري العلماء اليوم، تجربة لتغيير مسار أحد الكويكبات، وذلك لدراسة مدى فعالية تغيير مسار كويكب سيصطدم في الأرض ويشكل خطراً عليها.



وبهذا الصدد أطلقت "ناسا" مسبارها الفضائي المسمى "دارت" وذلك اختصارا لجملة "تجربة إعادة توجيه كويكب ثنائي"، حيث أطلق المسبار على متن صاروخ فضائي يوم 24 نوفمبر 2021م متجها إلى كويكب يسمى "دايمورفوس" (Dimorphos)، وهو كويكب صغير قطره 160 متر يدور حول كويكب أكبر منه قطره 780 متر اسمه "ديديموس" (Didymos) والتي تعني "التوأم" باللغة اليونانية.



وتهدف التجربة إلى تغيير مدار الكويكب الصغير من خلال اصطدام المسبار به، فحالياً يدور الكويكب الصغير حول الكويكب الكبير مرة واحد كل 11 ساعة و55 دقيقة، والمرجو من التجربة أن يؤدي الاصطدام إلى تغيير مدار الكويكب الصغير ليتجه إلى الداخل ويصبح مدارة أصغر وأسرع وبالتالي تقل مدة دورانه بثواني أو دقائق ، ولا يشكل هذا الكويكب أي خطر على الأرض، إنما تم اختياره لاعتبارات فلكية منها أنه سهل الرصد من قبل التلسكوبات الأرضية بعد الاصطدام وذلك ليمكن رصده من قبل شبكة كبيرة من المراصد الأرضية لتحديد هل نجحت التجربة أم لا، وفي حالة نجاح هذه التجربة، تصبح هذه التقنية أحد الحلول لمواجهة كويكب خطير متجه نحو الأرض.

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ويبلغ قطر الكويكب الصغير 100 ضعف قطر المسبار، ومن المتوقع أن تتغير سرعة الكويكب بمقدار 01% فقط، ويلمع الكويكب الآن بالقدر 14.5 .عالم روسي: خطط ناسا لتغيير مدار الكويكبات لن تكون ذات فعالية