سعر الذهب اليوم في مصر والسعودية والإمارات والكويت في بداية التعاملات الصباحية



سعر الذهب سعر الذهب

سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر استقرارًا، عقب إغلاق السعر بالسوق المحلية على هبوط سعر جميع الأعيرة حوالي 4 جنيهات.



توقعات سعر الذهب اليوم



وتشمل توقعات سعر الذهب اليوم انخفاضًا في أغلب الأسواق، نتيجة لهبوط أسعار العقود الفورية لآقل من المستوي الذي حققه في إبريل 2020 لتسجل الأوقية نحو 1626.4 دولار.





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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصرأسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر. جاءت كالتالي:-سعر الذهب عيار 24 سجل حوالي 1286.8 جنيه.سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ نحو 1126 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 18 هبط إلي 965 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 14 انخفض إلي 752.8 جنيه.سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السعوديةاستقر سعر الذهب اليوم في السعودية في بداية التعاملات الصباحية وجاءت الأسعار كالتالي:-سعر جرام الذهب عيار 24 : 196.6 ريال.سعر جرام الذهب عيار 22 : 180.2 ريال.سعر جرام الذهب عيار 21 : 172.1 ريال.سعر جرام الذهب عيار 18 : 147.5 ريال.سعر جرام الذهب عيار 14 : 114.7 ريال.سعر الذهب اليوم الثلاثاء في الإماراتشهد سعر الذهب اليوم في الإمارات وجاءت الأسعار كالتالي :-سعر جرام الذهب عيار 24 : 191.6 درهمسعر جرام الذهب عيار 22 : 175.6 درهمسعر جرام الذهب عيار 21 : 176.6 درهمسعر جرام الذهب عيار 18 : 143.7 درهمسعر الذهب اليوم الثلاثاء في الكويتشهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء في الكويت استقرار وجاءت الأسعار كالتالي:-سعر جرام الذهب عيار 24 : 16.18 دينارسعر جرام الذهب عيار 22 : 14.83 دينارسعر جرام الذهب عيار 21 : 14.16دينارسعر جرام الذهب عيار 18 : 12.13 دينارسعر جرام الذهب عيار 14 : 9.44 دينار