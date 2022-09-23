سعر الدولار فى مصر اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022



سعر الدولار سعر الدولار

سجلت أسعار الدولار، اليوم الثلاثاء، ثباتًا، في السوق المصرفية على الارتفاع التي حققته مساء أمس بمقدار قرشين بالبنوك وشركات الصرافة.



أسعار الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغت أسعار الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو19.49 جنيه للشراء، نحو 19.52 جنيه للبيع.



لامست أسعار الدولار اليوم في البنك المركزي المصري عند 19.46 جنيه للشراء، ونحو 19.53 جنيه للبيع.

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