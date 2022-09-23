أسعار اللحوم في مصر اليوم.. والمفروم بـ 200 جنيه



أسعار اللحوم أسعار اللحوم

تابعت «بوابة الأهرام» حالة سوق اللحوم المحلية التي شهدت استقرارا سعريا، فكانت أسعار اللحوم الكندوز في السوق 180-190، بينما سجل سعر كيلو الضأن بين 180 و200 جنيه، فيما سجل اللحم الجملي 120 - 150 جنيها للكيلو.



وحسب تقارير وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن مصر تستورد ما بين 40 و50% من اللحوم، وهو ما يقارب مليوني ومائتى طن من اللحوم سنويا، والنسبة المتبقية من اللحوم البلدية.



سعر اللحوم اليوم

وسجل سعر اللحم المفروم العادى 160-200 جنيه للكيلو، بينما سجل البتلو سعر بين 170-190 جنيهًا فى الكيلو، والكبدة بين 180-200 جنيه الكيلو.

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تستورد مصر سنوياً ما يقدر بنحو 150 ألف طن من البرازيل و100 ألف طن من الهند.وترجع زيادة استيراد اللحوم إلى الزيادة السكانية المتواصلة التى تنمو من عام لآخر بشكل متوال، وفى المقابل لا تنمو الثروة الحيوانية بذات معدلات الزيادة السكانية نتيجة ثبات المساحات الزراعية.