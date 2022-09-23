أسعار اللحوم في مصر اليوم.. والمفروم بـ 200 جنيه

تابعت «بوابة الأهرام» حالة سوق اللحوم المحلية التي شهدت استقرارا سعريا، فكانت أسعار اللحوم الكندوز في السوق 180-190، بينما سجل سعر كيلو الضأن بين 180 و200 جنيه، فيما سجل اللحم الجملي 120 - 150 جنيها للكيلو.
وحسب تقارير وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن مصر تستورد ما بين 40 و50% من اللحوم، وهو ما يقارب مليوني ومائتى طن من اللحوم سنويا، والنسبة المتبقية من اللحوم البلدية.
سعر اللحوم اليوم
وسجل سعر اللحم المفروم العادى 160-200 جنيه للكيلو، بينما سجل البتلو سعر بين 170-190 جنيهًا فى الكيلو، والكبدة بين 180-200 جنيه الكيلو.
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