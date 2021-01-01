ارتفاع شديد في الحرارة.. تحذر الأرصاد من اضطرابات الطقس خلال الأيام المقبلة

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طبيعة حالة الطقس خلال الفترة من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد المقبل.



حيث تشهد البلاد ارتفاعا مفاجئا في درجات الحرارة، يتسبب في طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية، الشرقية والغربية.



وليلا، يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، الشرقية والغربية.

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وحول متوسط درجات الحرارة، بين 33 درجة على القاهرة 31 على السواحل، و37 على جنوب سيناء و36 على شمال الصعيد.وأوضحت الأرصاد الجوية أن معدلات الرطوبة مرتفعة مما يتسبب في الشعور بدرجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية، بقيم تتراوح بين 2:3 درجات مئوية، مع أجواء غائمة على أغلب أنحاء البلاد.نشاط للرياحوأكدت الهيئة أن هناك نشاطا للرياح على كافة الأنحاء تسهم في تلطيف الأجواء ليلا، وتخفيف حدة الإحساس بمعدلات الرطوبة المرتفعة.سحب منخفضة على البلادتتكون السحب المنخفضة نهاراً، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، و السواحل الشمالية، مما يساعد في تلطيف الأجواء.شبورة صباحيةوأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية، في ساعات الصباح الأولى على الطرق المؤدية القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلي المسطحات المائية.نسب الرطوبة العظمى والصغرىالقاهرة والوجه البحري 80% 40%السواحل الشمالية 95% 65%جنوب سيناء 65% 35%شمال الصعيد 50% 25%جنوب الصعيد 35% 15%الأرصاد تعلن درجات الحرارة من الثلاثاء حتى الأحددرجات الحرارة الثلاثاءالقاهرة والوجه البحري العظمى 35- المحسوسة 37السواحل الشمالية العظمى 32- المحسوسة 35جنوب سيناء العظمى 40- المحسوسة 42شمال الصعيد العظمى 41- المحسوسة 42درجات الحرارة الأربعاءالقاهرة والوجه البحري العظمى 35- المحسوسة 37السواحل الشمالية العظمى 33- المحسوسة 35جنوب سيناء العظمى 40- المحسوسة 42شمال الصعيد العظمى 41- المحسوسة 42درجات الحرارة الخميسالقاهرة والوجه البحري العظمى 35- المحسوسة 37السواحل الشمالية العظمى 33- المحسوسة 35جنوب سيناء العظمى 40- المحسوسة 42شمال الصعيد العظمى 41- المحسوسة 42درجات الحرارة الجمعةالقاهرة والوجه البحري العظمى 35- المحسوسة 37السواحل الشمالية العظمى 33- المحسوسة 35جنوب سيناء العظمى 40- المحسوسة 42شمال الصعيد العظمى 41- المحسوسة 42درجات الحرارة السبتالقاهرة والوجه البحري العظمى 35- المحسوسة 37السواحل الشمالية العظمى 33- المحسوسة 35جنوب سيناء العظمى 40- المحسوسة 42شمال الصعيد العظمى 41- المحسوسة 42درجات الحرارة الأحدالقاهرة والوجه البحري العظمى 35- المحسوسة 37السواحل الشمالية العظمى 33- المحسوسة 35جنوب سيناء العظمى 40- المحسوسة 42شمال الصعيد العظمى 41- المحسوسة 42