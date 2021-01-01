ارتفاع شديد في الحرارة.. تحذر الأرصاد من اضطرابات الطقس خلال الأيام المقبلة

الأرصاد الجوية
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طبيعة حالة الطقس خلال الفترة من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد المقبل.
حيث تشهد البلاد ارتفاعا مفاجئا في درجات الحرارة، يتسبب في طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية، الشرقية والغربية.
وليلا، يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، الشرقية والغربية.
وحول متوسط درجات الحرارة، بين 33 درجة على القاهرة 31 على السواحل، و37 على جنوب سيناء و36 على شمال الصعيد.
وأوضحت الأرصاد الجوية أن معدلات الرطوبة مرتفعة مما يتسبب في الشعور بدرجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية، بقيم تتراوح بين 2:3 درجات مئوية، مع أجواء غائمة على أغلب أنحاء البلاد.
نشاط للرياح
وأكدت الهيئة أن هناك نشاطا للرياح على كافة الأنحاء تسهم في تلطيف الأجواء ليلا، وتخفيف حدة الإحساس بمعدلات الرطوبة المرتفعة.
سحب منخفضة على البلاد
تتكون السحب المنخفضة نهاراً، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، و السواحل الشمالية، مما يساعد في تلطيف الأجواء.
شبورة صباحية
وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية، في ساعات الصباح الأولى على الطرق المؤدية القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلي المسطحات المائية.
نسب الرطوبة العظمى والصغرى
القاهرة والوجه البحري 80% 40%
السواحل الشمالية 95% 65%
جنوب سيناء 65% 35%
شمال الصعيد 50% 25%
جنوب الصعيد 35% 15%
الأرصاد تعلن درجات الحرارة من الثلاثاء حتى الأحد
درجات الحرارة الثلاثاء
القاهرة والوجه البحري العظمى 35- المحسوسة 37
السواحل الشمالية العظمى 32- المحسوسة 35
جنوب سيناء العظمى 40- المحسوسة 42
شمال الصعيد العظمى 41- المحسوسة 42
درجات الحرارة الأربعاء
القاهرة والوجه البحري العظمى 35- المحسوسة 37
السواحل الشمالية العظمى 33- المحسوسة 35
جنوب سيناء العظمى 40- المحسوسة 42
شمال الصعيد العظمى 41- المحسوسة 42
درجات الحرارة الخميس
القاهرة والوجه البحري العظمى 35- المحسوسة 37
السواحل الشمالية العظمى 33- المحسوسة 35
جنوب سيناء العظمى 40- المحسوسة 42
شمال الصعيد العظمى 41- المحسوسة 42
درجات الحرارة الجمعة
القاهرة والوجه البحري العظمى 35- المحسوسة 37
السواحل الشمالية العظمى 33- المحسوسة 35
جنوب سيناء العظمى 40- المحسوسة 42
شمال الصعيد العظمى 41- المحسوسة 42
درجات الحرارة السبت
القاهرة والوجه البحري العظمى 35- المحسوسة 37
السواحل الشمالية العظمى 33- المحسوسة 35
جنوب سيناء العظمى 40- المحسوسة 42
شمال الصعيد العظمى 41- المحسوسة 42
درجات الحرارة الأحد
القاهرة والوجه البحري العظمى 35- المحسوسة 37
السواحل الشمالية العظمى 33- المحسوسة 35
جنوب سيناء العظمى 40- المحسوسة 42
شمال الصعيد العظمى 41- المحسوسة 42
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