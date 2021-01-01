لبشرة ناعمة .. وصفات طبيعية من الشوفان



وصفات طبيعية من الشوفان وصفات طبيعية من الشوفان



إن الوصفات الطبيعية هي إحدى الطرق السهلة للعناية بالبشرة، حيث تظهر البشرة بشكل ملائم ونضر وتكون غير باهظة الثمن مثل المنتجات الخاصة بالعناية بالبشرة، وحتى تكون البشرة مشرقة وغير مجهدة يجب الاعتناء بها بشكل روتينى، ويوجد بعض الوصفات الطبيعية من الشوفان التي يمكن لأى فتاة صنعها بنفسها في المنزل، بطريقة سهلة، وتحصل على فائدة طبيعية منها، وفقًا لموقع "siobeauty".



ومن المعروف أن الشوفان له فوائد كثيرة للبشرة منها:

التخلص من سموم البشرة



تفتيح مسام البشرة

قد يعجبك أيضا...

تنشيط الدورة الدمويةشد البشرةتشجيع البشرة على انتاج الكولاجينترطيب البشرة بشكل طبيعىوصفات طبيعية بالشوفان للعناية بالبشرة: قناع اللبن والشوفانالشوفان يشتهر بخصائصه المهدئة والمرطبة، وحمض اللاكتيك في اللبن يقشر الجلد الميت ليظهر عن بشرة ناعمة ونقية.المكونات:رقائق الشوفان الكاملحليب كامل الدسمقرفةالطريقة:وضع ملعقة كبيرة من الشوفان الكامل في وعاءإضافة ملعقتين كبيرتين من اللبنرش نصف ملعقة صغيرة من القرفة وهى اختيارىيقلب المزيج جيداً حتى يصبح مزيج ناعمغسل الوجه والرقبة بالماء وإزالة أي مكياجوضع الخليط على الوجه والرقبة وتركه لمدة 20 ديقةيغسل القناع بعد تلك الفترة بالماء الفاتر، وتجفف البشرة بمنشفة ناعمةقناع البشرة بزيت جوز الهند والشوفانإن قناع زيت جوز الهند ودقيق الشوفان رائع للبشرة التي قد تتعرض لحب الشباب، ويعمل على تهدئة الالتهاب وتعمل على استعادة للتوازن لدرجة الحموضة الطبيعية للبشرة.المكونات:زيت جوز الهنددقيق الشوفانماء دافئالطريقة:وضع نصف كوب من الماء الدافئ في وعاء الخلطإضافة ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وخلطه حتى يمتزجيوضع 3 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفانتقلب المكونات حتى تصبح معجونيغسل الوجه والرقبة بالماء الدافئ لإزالة أي مكياجيوضع الخليط على البشرة وتركه لمدة 15 دقيقةيدلك القناع برفق على الوجه، بأستخدام حراكات دائرية لمدة 5 دقائقشطف القناع بالماء الفاتربعد إزالة القناع من على البشرة تماماً يرش الوجه بالماء البارد لإغلاق المسام وشدهاتجفف البشرة بمنشفة ناعمةقناع البشرة بالزبادى والشوفانالمكونات:دقيق الشوفان المطبوخالزبادى العادىعسلالطريقة:في وعاء يمزج نصف كوب من ماء مغلى ونصف كوب من دقيق الشوفانالتقليب بشكل جيد حتى يتخلل في دقيق الشوفانترك الخليط لمدة حوالى دقيقتينوضع ملعقتين كبيرتين من الزبادى العادى وملعقتين من العسل وبياض بيضةخلط المكونات حتى تتجانس بشكل كبيرترك المكونات حتى تبرد تماماًغسل الوجه والرقبة بالماء الدافئ لإزالة أي مكياج وفتح المساموضع طبقة رقيقة من القناع على الوجه والعنقيترك القناع على البشرة حوالى 15 دقيقة، ثم يشطف بالماء الدافئتجفف البشرة بمنشفة ناعمةقناع البشرة بالتفاح والشوفانالمكونات:دقيق الشوفانعسلعصير التفاحماء الوردالطريقة:وضع ملعقتين كبيرتين من عصير التفاح في وعاءإضافة ملعقة كبيرة عسلتسخين الخليط في الميكروويف لمدة 5 ثوان حتى يبدأ العسل في الذوبانإضافة ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان وخلطهم معاًإضافة قطرتين أو ثلاثة من ماء الورد، وخلط المزيج جيداً، ويترك حتى يهدأيغسل الوجه والرقبة بالماء الدافئ لإزالة المكياج وفتح المساميفرك الماسك على البشرة والرقبك ويترك لمدة 15 دقيقةشطف القناع بالماء الفاتربعد إزالة القناع تماماً، يرش الوجه بالماء البارد لغلق المسام وشدهتجفف البشرة بمنشفة ناعمة