لبشرة ناعمة .. وصفات طبيعية من الشوفان

وصفات طبيعية من الشوفان
إن الوصفات الطبيعية هي إحدى الطرق السهلة للعناية بالبشرة، حيث تظهر البشرة بشكل ملائم ونضر وتكون غير باهظة الثمن مثل المنتجات الخاصة بالعناية بالبشرة، وحتى تكون البشرة مشرقة وغير مجهدة يجب الاعتناء بها بشكل روتينى، ويوجد بعض الوصفات الطبيعية من الشوفان التي يمكن لأى فتاة صنعها بنفسها في المنزل، بطريقة سهلة، وتحصل على فائدة طبيعية منها، وفقًا لموقع "siobeauty".
ومن المعروف أن الشوفان له فوائد كثيرة للبشرة منها:
التخلص من سموم البشرة
تفتيح مسام البشرة
تنشيط الدورة الدموية
شد البشرة
تشجيع البشرة على انتاج الكولاجين
ترطيب البشرة بشكل طبيعى
وصفات طبيعية بالشوفان للعناية بالبشرة: قناع اللبن والشوفان
الشوفان يشتهر بخصائصه المهدئة والمرطبة، وحمض اللاكتيك في اللبن يقشر الجلد الميت ليظهر عن بشرة ناعمة ونقية.
المكونات:
رقائق الشوفان الكامل
حليب كامل الدسم
قرفة
الطريقة:
وضع ملعقة كبيرة من الشوفان الكامل في وعاء
إضافة ملعقتين كبيرتين من اللبن
رش نصف ملعقة صغيرة من القرفة وهى اختيارى
يقلب المزيج جيداً حتى يصبح مزيج ناعم
غسل الوجه والرقبة بالماء وإزالة أي مكياج
وضع الخليط على الوجه والرقبة وتركه لمدة 20 ديقة
يغسل القناع بعد تلك الفترة بالماء الفاتر، وتجفف البشرة بمنشفة ناعمة
قناع البشرة بزيت جوز الهند والشوفان
إن قناع زيت جوز الهند ودقيق الشوفان رائع للبشرة التي قد تتعرض لحب الشباب، ويعمل على تهدئة الالتهاب وتعمل على استعادة للتوازن لدرجة الحموضة الطبيعية للبشرة.
المكونات:
زيت جوز الهند
دقيق الشوفان
ماء دافئ
الطريقة:
وضع نصف كوب من الماء الدافئ في وعاء الخلط
إضافة ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وخلطه حتى يمتزج
يوضع 3 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان
تقلب المكونات حتى تصبح معجون
يغسل الوجه والرقبة بالماء الدافئ لإزالة أي مكياج
يوضع الخليط على البشرة وتركه لمدة 15 دقيقة
يدلك القناع برفق على الوجه، بأستخدام حراكات دائرية لمدة 5 دقائق
شطف القناع بالماء الفاتر
بعد إزالة القناع من على البشرة تماماً يرش الوجه بالماء البارد لإغلاق المسام وشدها
تجفف البشرة بمنشفة ناعمة
قناع البشرة بالزبادى والشوفان
المكونات:
دقيق الشوفان المطبوخ
الزبادى العادى
عسل
الطريقة:
في وعاء يمزج نصف كوب من ماء مغلى ونصف كوب من دقيق الشوفان
التقليب بشكل جيد حتى يتخلل في دقيق الشوفان
ترك الخليط لمدة حوالى دقيقتين
وضع ملعقتين كبيرتين من الزبادى العادى وملعقتين من العسل وبياض بيضة
خلط المكونات حتى تتجانس بشكل كبير
ترك المكونات حتى تبرد تماماً
غسل الوجه والرقبة بالماء الدافئ لإزالة أي مكياج وفتح المسام
وضع طبقة رقيقة من القناع على الوجه والعنق
يترك القناع على البشرة حوالى 15 دقيقة، ثم يشطف بالماء الدافئ
تجفف البشرة بمنشفة ناعمة
قناع البشرة بالتفاح والشوفان
المكونات:
دقيق الشوفان
عسل
عصير التفاح
ماء الورد
الطريقة:
وضع ملعقتين كبيرتين من عصير التفاح في وعاء
إضافة ملعقة كبيرة عسل
تسخين الخليط في الميكروويف لمدة 5 ثوان حتى يبدأ العسل في الذوبان
إضافة ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان وخلطهم معاً
إضافة قطرتين أو ثلاثة من ماء الورد، وخلط المزيج جيداً، ويترك حتى يهدأ
يغسل الوجه والرقبة بالماء الدافئ لإزالة المكياج وفتح المسام
يفرك الماسك على البشرة والرقبك ويترك لمدة 15 دقيقة
شطف القناع بالماء الفاتر
بعد إزالة القناع تماماً، يرش الوجه بالماء البارد لغلق المسام وشده
تجفف البشرة بمنشفة ناعمة
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