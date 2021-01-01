دليلك لزراعة اللافندر داخل المنزل لمظهر جمالي ورائحة عطرية

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صورة الخبر: اللافندر
اللافندر


كل من يحب البستنة ورؤية النباتات الخضراء الجميلة، يختار أنواع معينة من النباتات التي تشعره بالهدوء والانتعاش، ومن ضمن هذه النباتات التي يمكن أن يرزعها في نبات اللافندر العطر. وهى تشعر الشخص بالراحة عند الإحساس بالتوتر، وأصل اللافندر يرجع إلى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط، وهو ليس نبات منزل تقليدى، ولكن يمكن بالحب والاهتمام زرعه، وفقاً لموقع"apartmenttherapy".

أن أكبر مشكلة قد يمكن أن تصادف من يرزع اللافندر في الداخل هي الضوء، لأن اللافندر يحتاج إلى ضوء ساطع لإنتاج أوراق الشجرة الجميلة، والزهور العطرة.

زراعة اللافندر في الداخل:
- امنح نباتات أكبر قدر من الضوء، وتعتبر النافذة المواجهة للشمس أفضل خيار.

- أصيص في تربة سريعة التصرف: اللافندر يزدهر في وسط صخرى جيد التصريف، فحاول استكمال تربة الأصيص التقليدية بالحجر الجيرى.

- تجربة مجموعة متنوعة منه: يوجد العديد من الاختيارات ولكن الأفضل اللافندر الفرنسي.

- منح النبات وقت للتأقلم مع المنزل: يجب منحه المزيد من الوقت هذا إذا قضى وقت طويل بالخارج.

- أضافة القلوية إلى التربة: يمكن سحق بعض قشر البيض وخلطه مع سطح التربة مرة واحدة في الشهر، مع إضافة كمية صغيرة من الليمون إلى المزيج.
- القيام بتدوير الوعاء كل مرة تسقى فيها: وهذا لضمان نمو متساوى للافندر.

المصدر: موقع"apartmenttherapy"

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