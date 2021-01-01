دليلك لزراعة اللافندر داخل المنزل لمظهر جمالي ورائحة عطرية

كل من يحب البستنة ورؤية النباتات الخضراء الجميلة، يختار أنواع معينة من النباتات التي تشعره بالهدوء والانتعاش، ومن ضمن هذه النباتات التي يمكن أن يرزعها في نبات اللافندر العطر. وهى تشعر الشخص بالراحة عند الإحساس بالتوتر، وأصل اللافندر يرجع إلى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط، وهو ليس نبات منزل تقليدى، ولكن يمكن بالحب والاهتمام زرعه، وفقاً لموقع"apartmenttherapy".
أن أكبر مشكلة قد يمكن أن تصادف من يرزع اللافندر في الداخل هي الضوء، لأن اللافندر يحتاج إلى ضوء ساطع لإنتاج أوراق الشجرة الجميلة، والزهور العطرة.
زراعة اللافندر في الداخل:
- امنح نباتات أكبر قدر من الضوء، وتعتبر النافذة المواجهة للشمس أفضل خيار.
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