نصائح تساعدك على تنظيم وقتك بين الشغل ودراسة الأبناء



تنظيم وقتك بين الشغل ودراسة الأبناء تنظيم وقتك بين الشغل ودراسة الأبناء



هناك الكثير من الضغوط النفسية التي تحيط بالمرأة على مستوى المنزل والعمل ما يجعلها غير قادرة على إدارة هذه الضغوط وخاصة في أوقات دراسة الأبناء وحتى توازن المرأة بين عملها وإدارة شئون المنزل، يستعرض اليوم السابع خلال هذا التقرير 5 نصائح مهمة تساعد الأم العاملة على كيفية إدارة الشئون المنزلية وقت الدراسة وفقًا لما أشارت إليه الدكتورة ريهام عبد الرحمن استشاري الصحة النفسية والإرشاد الاسري.



إدارة الاولويات

لكل إنسان أولويات في الحياة وبالتالي يجب على المرأة تنظيم هذه الأولويات وتقسيمها لمهام عاجلة وغير عاجلة لتجنب الفوضى والتشتت.



الاستيقاظ المبكر

احرصي على النوم المبكر لكِ ولأطفالك، حتى تستطيعين الاستيقاظ المبكر قبل وقت العمل بساعة واحدة؛ وذلك لممارسة الرياضة أو التأمل أو تجهيز متطلبات ذهاب الأبناء إلى المدرسة فهذا الوقت الإضافي سيساعدك على الشعور بالفاعلية والنشاط والقدرة على إدارة الوقت.

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تنظيم الوقتتنظيم الوقت وإدارته بشكل صحيح سيعطيكِ فرصة للتنظيم بين الوقت الذي تقضيه في العمل والوقت الآخر في المنزل، فاستقطعي جزء من الوقت وليكن ساعة لنفسك حاولي فيها إتمام كل مهام العمل أو النزول لشراء الأشياء التي تحتاجي إليها؛ وذلك لتديري وقتك بفاعليه خالية من الضغط النفسي.تفويض المهاماحرصي على تعليم أولادك المسئولية من خلال تفويض بعض المهام المنزلية البسيطة لهم وأيضا مشاركة زوجك في بعض هذه المسئوليات، حتى تتجنبي الشعور بالضغط والتوتر وأنك المسئولة الوحيدة في المنزل فيستهلك ذلك من طاقتك النفسية والجسدية.مشاكل العملعندما تعودي للمنزل اتركي خلافات العمل ومتاعبه خلف ظهرك وحاولي الاستمتاع بحياتك، فقط تحلي بالمرونة والصبر على إدارة الأزمات