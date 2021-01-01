عالم : أدلة جديدة على وجود نفرتيتى بغرفة بمقبرة توت عنخ آمون

قال نيكولاس ريفز عالم مصريات بريطاني مشهور عالميًا، إن اكتشاف الكتابة الهيروغليفية المخفية داخل مقبرة توت عنخ آمون يعطي وزناً لنظرية مفادها، أن الملكة المصرية الأسطورية نفرتيتي تكمن في غرفة مخفية مجاورة لغرفة دفن ابن زوجها، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وقال نيكولاس ريفز، أمين سابق في قسم الآثار المصرية بالمتحف البريطاني، إنه في حين أن النظرية ظلت غير مثبتة بعد عمليات المسح بالرادار غير الحاسمة ، فقد أعطيت دفعة جديدة بعد الدليل الجديد.
أدرك ريفز أن الخراطيش التي تصور تدفن توت عنخ آمون على يد خليفته الفرعوني ، آي ، قد تم رسمها على خراطيش تظهر توت عنخ آمون وهو يدفن نفرتيتي ، ملكة مصر الأسطورية وزوجة الملك إخناتون.
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