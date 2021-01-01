عام 2024 .. ممثل شهير يخطط لخوض سباق الرئاسة الأمريكية

بعد أن أعرب الممثل ماثيو ماكونهي، عن رغبته في الترشح لمنصب حاكم ولاية تكساس الأمريكية، فجر ماكونهي مفاجأة جديدة بإعلانه الترشح ولكن للسباق الرئاسي.
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ووفقا لموقع “ SFGate” ، كان الممثل الحاصل على جائزة الأوسكار يتحدث في مؤتمر تكنولوجي في منطقة خليج سان فرانسيسو، ثم عبر عن رغبته في الترشح السباق الرئاسي خلال حديثه مع الرئيس التنفيذي لشركة “سيلس فوري” مارك بينيوف.
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