عام 2024 .. ممثل شهير يخطط لخوض سباق الرئاسة الأمريكية

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صورة الخبر: الممثل ماثيو ماكونهي
الممثل ماثيو ماكونهي


بعد أن أعرب الممثل ماثيو ماكونهي، عن رغبته في الترشح لمنصب حاكم ولاية تكساس الأمريكية، فجر ماكونهي مفاجأة جديدة بإعلانه الترشح ولكن للسباق الرئاسي.

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ووفقا لموقع “ SFGate” ، كان الممثل الحاصل على جائزة الأوسكار يتحدث في مؤتمر تكنولوجي في منطقة خليج سان فرانسيسو، ثم عبر عن رغبته في الترشح السباق الرئاسي خلال حديثه مع الرئيس التنفيذي لشركة “سيلس فوري” مارك بينيوف.

وقال: “سأفكر في الترشح للسباق الرئاسي في المستقبل، وإذا اتخذت قراري سأكون كذلك”.

وتابع أنه حال فوزه كرئيس سيعمل أن يمارس دوره أيضا كفنان وراوي قصص.

وأضاف: “أنت الرئيس التنفيذي لدولة وأمة ، هناك الكثير من القرارات والاختيارات التي يتعين عليك اتخاذها، إنهم يخيفونني ، لكنني لست خائفًا منهم”.

وعن تحوله من الفن إلى السياسة، قال أن دخوله السياسة أمر مقدر وليس اختياره، وأضاف: “إذا ترشحت إلى الرئاسة، فالأمر سيتحقق دون خوف أو سعي، الرئاسة هي التي اختارني”.

المصدر: موقع “ SFGate”

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