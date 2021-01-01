طريقة عمل باتيه بالجبنة بأسهل الخطوات



طريقة عمل باتيه بالجبنة طريقة عمل باتيه بالجبنة





باتيه بالجبنة من المعجنات الشهية واللذيذة التي يعشق كثير من الأشخاص تناولها و بالأخص الأطفال، ويمكنك إعدادها و تقديمها لأطفالك في المدرسة.



قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل باتيه بالجبنة في المنزل بأسهل الخطوات.



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مقادير باتيه بالجبنة5 كوب دقيق3 ملعقة كبيرة حليب بودرةكوب إلا ربع زيت نباتي2 كوب زباديملعقة ونصف خميرةملعقة كبيرة سكرماء دافئ للعجنللحشوجبنة فيتازيتون شرائححبة البركةطريقة تحضير باتيه بالجبنةفي بوله نضع الدقيق مع كل المكونات الجافه ونخلطهم جيدا ثم يضاف الزبادي والزيت ومياه دافئة حسب العجينة ونعجن الي ان نحصل علي عجينة طريه وملساء في الايد ونتركها تخمر لمدة ساعة ثم نفرد العجينة ونلفها ونقطعها وندهنها بيض ونرش سمسم علي الوجه وندخلها فرن سخن علي 200 درجة.لعمل العجينة يخلط الدقيق مع كل المكونات الجافة.يضاف الزيت والزبادي ونبدأ في إضافة الماء الدافئ تدريجيا حتى تتجمع العجينة.تعجن العجينة عشر دقائق حتى تنعم تماما وتتوقف عن الإلتصاق باليد.تكور العجينة وتنقل الى بولة مرشوشة بالدقيق.تغطى العجينة بالبلاستيك الشفاف وتترك لتختمر حتى تتضاعف في الحجم.بعد أن تختمر العجينة تفرد بالنشابة على سطح مرشوش بالدقيق.تفرد بشكل مستطيل وتفرد الجبنة على العجينة وترش بحبة البركة والزيتون ثم تلف وتقطع وترص على صواني الخبز.تترك العجينة لتختمر مرة ثانية لمدة نصف ساعه وفي هذه الأثناء يسخن الفرن.تخفق بيضة مع القليل من الحليب ويدهن بها وجه الباتيه.يرش السمسم او حبة البركة على الوجه.يخبز الباتيه في فرن ساخن على درجة حرارة 220 حتى يحمر ويتم النضج.يغطى الباتيه عندما يخرج من الفرن وذلك حتى تحتفظ العجينة بطراوتها.