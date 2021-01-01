استشاري يوضح أفضل طرق علاج العظام والمفاصل .. فيديو



العظام والمفاصل العظام والمفاصل

قال الدكتور يوسف سراج الدين، استشارى جراحات عظام وكسور وعلاج المفاصل، إن الجراحة وتركيب المفصل أصبحت عمليات نادرة.



وأضاف استشارى جراحات عظام، خلال حواره ببرنامج “أنا والطبيب”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، مع الإعلامية مارى نعيم، أننا نبدأ أول جلسة مع المريض تحت مسمى "البلازما المضاعفة"، لأنها ضد الالتهاب كما أنها تضمن مضاعفة الصفائح الدموية والبلازما.



وأكد استشاري أول علاج الألم، أن الجلسة الثانية فى حالة عدم التحسن بشكل جيد نعمل على اضافة عمايل نمو مثلاً وغيرها من المساعدات التى تحسن الدورة الدموية فى منطقة الغضروف والركبة، أو عمل تقوية للجسم لتحسين وتزويد البلازما بطريقة طبيعية.