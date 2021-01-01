اعرف الموعد .. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من خلال هذا الرابط



تنسيق الدبلومات الفنية تنسيق الدبلومات الفنية



ينتظر الطلاب موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، بعد انتهاء المرحلة من مساء يوم السبت الموافق 24 سبتمبر في تمام الساعة السابعة مساءً.



نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تظهر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بشكل رسمي على موقع التنسيق الالكتروني خلال 72 ساعة من غلق التسجيل أي أنه من المتوقع أن تظهر غدا الثلاثاء، 27 سبتمبر، في إطار رؤية الوزارة التي تهدف إلى ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد على التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة.



رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طريقة واحدة لمعرفة كافة تفاصيل تنسيق الجامعات 2022 هي موقع التنسيق الالكتروني والتي يمكن من خلاله معرفة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية من خلال هذا الرابط اضغط هنـا .

https://tansik.digital.gov.eg/application/

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النسبة المتاحة لطلاب الدبلومات في الكلياتيمكن للطلاب الحاصلين على شهادات الدبلوم الفني التقديم من خلال رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 حيث خصص لهم المجلس الأعلى للجامعات نسبة 10% من المقاعد في الكليات المخصصة لهم في كافة الجامعات المصرية.ويمكن للطلاب الحاصلين على الدبلوم من مدارس الثانوية الفنية نظام الـ3 سنوات (التجارة، الصناعة، الزراعة) وخريجي مدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الـ5 سنوات والحاصلين على دبلوم السالزيان والدون بوسكو ودبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل والحاصلين على المعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الفنية الصحية التقدم بأوراقهم إلى مكتب التنسيق لتسجيل رغباتهم.الأوراق المطلوبة للتقديم بالكليات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022نقدم لجميع طلاب الدبلومات الفنية الأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية:- أصل شهادة المؤهل + 5 صور منها- أصل شهادة الميلاد + 5 صور منها- عدد 2 صورة لبطاقة الترشيح- نموذج 2 جند + 6 جند أو 7 جند (للذكور فقط)- عدد 8 صور شخصية مقاس 4×6- عدد 2 صور بطاقة شخصية لولى الأمر- عدد 5 صور بطاقة شخصية للطالب- تقديم قيمة المصروفات الدراسية للسنة الدراسية الأولى.الكليات المتاحة بتنسيق الدبلومات الفنية 2021- كليات التربية.- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس.- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة حلوان.- المعهد العالي للتكنولوجيا العاشر من رمضان.- المعهد العالي للهندسة كفر الشيخ.- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.- المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان.-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا محافظة الأقصر.- المعهد العالي للهندسة 15 مايو.- معهد العبور للهندسة والتكنولوجيا.- معهد الأهرامات للهندسة مدينة 6 أكتوبر.- المعهد العالي للهندسة مدينة 6 أكتوبر.- المعهد العالي للهندسة الحديثة بالمرج.- كلية التعليم الصناعي والتكنولوجيا سوهاج.- معهد القناة العالي بالسويس.- معاهد السياحة والفنادق.- كليات السياحة والفنادق- كليات الهندسة.- كليات الاقتصاد المنزلي.- معهد الوادي للهندسة بالقليوبية.- المعهد العالي للهندسة بالمنوفية.- المعهد العالي للهندسة الإلكترونية الشرقية.- الأكاديمية الحديثة في المعادي للهندسة.- كليات الفنون الجميلة.- كليات الفنون التطبيقية.- كليات التربية الفنية.- كليات الآثار.- كليات الزراعة.- كليات التجارة.- المعاهد الفنية التجارية.- كليات الحقوق.نتيجة الدبلومات الفنية 2022يتم إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية بعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات خلال فترة من 48 ساعة إلى 72 ساعة وفقا لما حددته وزارة التعليم العالي وذلك لترشيح الطلاب طبقا للحدود الدنيا للمعاهد والكليات المتاحة لكل التخصصات والشهادات بنظامي 3 و5 سنوات، فيما ستعلن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.